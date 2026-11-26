Archivo - Bandera de México en la plaza del Zócalo de Ciudad de México. - Isaías Hernández/NOTIMEX/dpa - Archivo

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía General de la República (FGR) de México ha confirmado que ha solicitado formalmente a las autoridades de España la extradición de la presentadora de televisión hispano-mexicana Inés Gómez Mont, quien aterrizó el martes en Madrid en un vuelo comercial tras ser deportada de forma voluntaria por Estados Unidos.

El Ministerio Público mexicano ha detallado en un comunicado que la investigada --sobre la que pesan tres órdenes de detención vigentes en México por presunta delincuencia organizada, blanqueo de capitales y defraudación fiscal-- fue arrestada inicialmente por motivos migratorios en el estado norteamericano de Florida.

Pese a que México había solicitado a Washington desde septiembre de 2025 su detención provisional con fines de extradición, las autoridades estadounidenses autorizaron su petición voluntaria de ser deportada a territorio español alegando que había ingresado en Estados Unidos haciendo uso de su pasaporte español.

Según ha corroborado la representación de la Fiscalía mexicana en la capital española, Gómez Mont llegó a Madrid durante la madrugada del martes sin ser detenida a su llegada debido a que Interpol eliminó en septiembre de sus registros la ficha roja que pesaba contra ella y denegó en octubre una segunda solicitud presentada por México, al considerar que su mantenimiento resultaba incompatible con el estatuto y la normativa de tratamiento de datos del organismo policial internacional.

Ante este desplazamiento, la FGR ha subrayado que ya ha tramitado la petición formal de extradición ante las autoridades españolas al amparo del tratado bilateral vigente entre ambos países, con el objetivo de que la acusada responda ante la justicia mexicana.

El comunicado de la Fiscalía coincide con el anuncio realizado este mismo miércoles por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien ha adelantado que su Gobierno presentará una protesta formal tanto ante Estados Unidos, al que ha reclamado "reciprocidad" en materia de entregas judiciales, como ante Interpol por haber facilitado el traslado a España de una persona reclamada por la justicia mexicana.