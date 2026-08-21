México.- El gobernador de Sinaloa regresa al cargo tras un permiso para defenderse de acusaciones de narcotráfico

Archivo - El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a su espalda la presidenta de México, Claudia Sheinbaum - Europa Press/Contacto/Luis Barron - Archivo

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha, ha retomado este viernes sus funciones tras tres meses apartado del cargo, a petición propia, para comparecer ante la Fiscalía en el marco de la investigación impulsada por presuntos vínculos con el narcotráfico.

El dirigente ha regresado al puesto "con la frente limpia y en alto, y con la fuerza de la verdad de (su) lado", según ha subrayado en sus redes sociales, tras someterse al proceso judicial de las instituciones mexicanas "como un ciudadano llano, de frente y sin escudarme en el fuero constitucional propio de mi investidura, a cuya protección renuncié por personal convicción".

"Durante el lapso que comprendió mi licencia temporal del cargo (...), me puse a la orden del sistema de justicia de nuestro país para ser investigado de las falsas acusaciones, que con motivaciones políticas e injerencistas de la ultraderecha nacional y extranjera, me hiciera sin ninguna prueba, una oficina del Gobierno de Estados Unidos, pretendiendo lesionar con sus calumnias nuestra soberanía nacional", ha señalado en un extenso mensaje.

Rocha ha asegurado que la Fiscalía no ve "los mínimos elementos de prueba que sustenten (su) participación en conducta penal alguna". "O sea no he cometido ningún delito, conforme al marco constitucional y legal de nuestro país. Soy ajeno e inocente de las patrañas que se han urdido en mi contra para dañar (...) al movimiento político de izquierda en el que milito", ha remachado.

El gobernador pidió el pasado mayo al Congreso del estado un permiso para abandonar de manera temporal el cargo y con ello defenderse de las acusaciones por narcotráfico que emitió Estados Unidos contra él y nueve funcionarios estatales.