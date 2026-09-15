México.- Gobernadora de Morelos apunta a "avances significativos" en la investigación del asesinato de Claudia Tacoronte

Archivo - La gobernadora del estado mexicano de Morelos, Margarita González Saravia, durante una rueda de prensa en noviembre de 2024 (archivo) - Carlos Santiago / Zuma Press / Europa Press

González Saravia promete "dar con el responsable" del asesinato de la joven y "hacer justicia"

El fiscal de Morelos destaca una pesquisa "transparente" y recalca que "no se descarta ninguna línea de investigación"

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La gobernadora del estado mexicano de Morelos, Margarita González Saravia, ha apuntado a la existencia de "avances significativos" en la investigación sobre el asesinato en la localidad de Cuautla de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera, quien se encontraba de intercambio en México, antes de prometer que las autoridades "darán con el responsable" para hacer "justicia" a la víctima.

González Saravia ha desvelado en un comunicado publicado en redes sociales que durante las últimas horas ha mantenido una reunión con el cónsul general de España en México, Marcos Rodríguez Cantero, para abordar los "avances significativos" en la investigación en torno al caso, sin que hasta ahora se hayan producido detenciones.

"Recibí en Palacio de Gobierno al cónsul general de España en México, Don Marcos Rodríguez Cantero, para compartirle avances significativos de la investigación en curso", ha dicho la gobernadora, quien ha incidido en que las autoridades seguirán trabajando "de forma estrecha y coordinada" para "hacer justicia para Claudia".

Asimismo, ha publicado un vídeo en el que ha trasladado su "más sentido pésame" a familiares y amigos de la víctima por "el feminicidio de Claudia Tacoronte", antes de incidir en que las autoridades trabajan "desde el primer minuto" para "encontrar al responsable".

"Estamos en coordinación con la Fiscalía del estado de Morelos, pero también con el Consulado de España. Estoy segura que vamos a dar con el responsable y vamos a hacer justicia", ha recalcado. "Como Gobierno del estado, nuestra responsabilidad es actuar con firmeza y dar respuestas", ha añadido.

"Solicité a la Fiscalía General del estado, con pleno respeto a su autonomía, que despliegue absolutamente todos sus recursos técnicos, de inteligencia y operativos para esclarecer este crimen y llevar ante la justicia a quien resulte responsable", ha remachado la gobernadora de Morelos.

Por su parte, el fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron, ha sostenido que la investigación en marcha es "transparente" y "profesional" y ha agregado que "todavía no se descarta ninguna línea de investigación", incluida la posibilidad de un robo.

"La Fiscalía General intervino de manera inmediata una vez que tuvo conocimiento de estos lamentables hechos con el protocolo de feminicidio y, por lo tanto, la Fiscalía especializada en este delito está interviniendo", ha manifestado. "El levantamiento del cuerpo, la necropsia, todo lo que se ha hecho hasta el día de hoy es con perspectiva de género, es muy importante comentarlo", ha reseñado.

Blumenkron ha confirmado además ante la prensa que los investigadores han solicitado la entrega de las grabaciones de las cámaras de seguridad "aledañas", incluidas las de "particulares", así como "lo que pueda aportar el patronato de la Casa de la Cultura" de Cuautla, donde falleció Tacoronte Aguilera.

En este sentido, ha detallado que la joven, de 21 años, se encontraba en Cuautla para "una fiesta nacional que tiene que ver con plantas medicinales". "Ella se inscribió, es lo que tenemos de información, se inscribió a esta fiesta, es una fiesta que se hace periódicamente, y ahí estaba en la Casa de la Cultura pernoctando", ha explicado.

Por último, ha confirmado la existencia de conversaciones con el Consulado General de España en materia de repatriación del cadáver y ha destacado que la Fiscalía dará "todas las facilidades" a tal fin. "Tenemos entendido que viene un familiar de ella a México y esperaremos también si se entrega directamente al familiar, y ellos a su vez van a repatriar el cuerpo de la joven", ha zanjado.