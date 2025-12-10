El Gobierno de México destaca una reducción del 37% de los homicidios diarios desde la llegada de Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum - Europa Press/Contacto/Luis Barron

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha afirmado este martes que los homicidios en el país norteamericano han caído en su primer año de Gobierno hasta un 37 por ciento con respecto al curso anterior, un descenso particularmente marcado en este mes de noviembre, que ha presentado el dato más bajo desde 2015, según los datos de Seguridad Pública.

"En el informe mensual de seguridad, destacamos la reducción de 37 por ciento en homicidio doloso diario de septiembre 2024 a noviembre 2025", ha subrayado Sheinbaum a través de una publicación en la red social X.

En una comparecencia ante los medios, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Marcela Figueroa, quien, ha especificado que ese dato "es equivalente a 32 homicidios dolosos menos por día respecto a septiembre 2024", puesto que entonces se registraban 86,9 homicidios diarios frente a los 54,7 correspondientes a noviembre de 2025.

De este modo, ha destacado "una tendencia sostenida a la baja" que se ha traducido en que "noviembre de 2025 es el noviembre más bajo en los últimos diez años" en cuanto a este indicador de la violencia.

La Presidencia mexicana, que también ha mostrado su preocupación por frenar los crímenes de extorsión y de producción y tráfico de drogas, ha destacado de este modo sus avances en la situación de seguridad, que en el mes de noviembre llevó a miles de personas a marchar contra la violencia entre críticas al Ejecutivo.