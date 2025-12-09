México y Guatemala inician operaciones militares conjuntas tras un nuevo incidente en la frontera

El general Ricardo Trevilla, ministro de Defensa de México. - Europa Press/Contacto/Luis Barron

El ministro de Defensa de México, Ricardo Trevilla, ha confirmado este martes el inicio de maniobras conjuntas con las Fuerzas Armadas de Guatemala en la frontera común, después de las incursiones de grupos del narcotráfico durante este lunes en territorio de ese país, que han dejado un civil muerto y un soldado herido.

Este plan de "acciones coincidentes", como lo ha definido el ministro de Defensa, comienza este martes y se prolongará hasta este jueves 11 de diciembre, si bien se podría prorrogar en el tiempo, según ha explicado en la diaria rueda de prensa de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Los hechos tuvieron lugar este lunes en la zona rural de Agua Zarca, en el municipio guatemalteco de Huehuetenango, cuando chocaron dos grupos afiliados a los rivales cárteles de Sinaloa y de Chiapas-Guatemala. Trevilla ha cifrado en doce las "agresiones" que se produjeron aquel día contra personal militar guatemalteco.

Trevilla ha explicado que es habitual que las autoridades de ambos países se reúnan para intercambiar información y evaluar la situación de seguridad de la zona, en la que es frecuente el trasiego de estas organizaciones tanto para llevar a cabo sus actividades ilícitas, como para huir de las fuerzas mexicanas.

En junio de este año, un grupo armado mexicano cruzó la frontera hacia Guatemala, logrando escapar, cuando estaba siendo perseguido por fuerzas mexicanas, que perdieron a cinco de sus agentes durante el operativo.