México.- Hallan sin vida a la primera persona en México que obtuvo un pasaporte de género no binario

La ministra de Exteriores de México se muestra "consternada" por el supuesto crimen



MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de México han confirmado este lunes la muerte de 'le magistrade' del Tribunal Electoral de Aguascalientes Ociel Baena, primera persona en el país que obtuvo un pasaporte de género no binario, y su pareja, Dorian Daniel Nieves Herrera, cuyos cuerpos se han encontrado en un domicilio de la ciudad mexicana.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha señalado que no tiene información suficiente para concluir si se trata de "un homicidio o un accidente", mientras que la Fiscalía de Aguascalientes ha afirmado que "no hay evidencia de que haya estado una tercera persona en el lugar de los hechos". No obstante, las primeras averiguaciones indican que en el sitio se han encontrado objetos punzocortantes.

"Aún tenemos personal trabajando en el lugar, seguimos levantando indicios, pero hasta ahora parece indicar que en las dos plantas de la casa se encontraron huellas hemáticas y en la revisión que ya se hizo por parte de los peritos no hay violación a las chapas ni indicios que una tercer persona diferente", ha declarado el fiscal, Jesús Figueroa, según recoge el portal de noticias Animal Político.

Desde el Gobierno mexicano, la ministra de Exteriores, Alicia Bárcena, se ha mostrado "consternada" por la muerte de Ociel Baena y su pareja, así como indignada, y ha subrayado la necesidad de justicia ante el crimen.

"(Ociel Baena) subrayó su ejemplo de valentía y creatividad que debe impulsarnos a seguir abriendo brechas de inclusión y libertad", ha manifestado, antes de añadir que se suma al comunicado de la plataforma de personas LGBT del Servicio Exterior Mexicano.

El organismo ha manifestado su solidaridad a los seres queridos por la pérdida que dejará su ausencia y ha reconocido la labor de Ociel Baena para el reconocimiento y la visibilidad de las personas no binarias. Al mismo tiempo, ha hecho un llamamiento a las autoridades competentes a investigar este crimen "con toda celeridad, incluyendo todos los hechos y circunstancias que pudieran implicar un crimen de odio por sus expresiones de género y por su labor de defensa de los Derechos Humanos".

"La valentía de su lucha en causas contra el odio y la discriminación incluyó el apoyo a las infancias trans, a los matrimonios igualitarios y el reconocimiento de las diversas identidades", reza la misiva, que apunta a que "lo hizo desde el respeto, desde el orgullo de la propia existencia y con una ardua preparación jurídica puesta al servicio público".