La identificación de un hombre de confianza de la pareja de 'El Mencho', clave en su localización

El ministro de Defensa de México, Ricardo Trevilla - Europa Press/Contacto/Carlos Santiago

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Defensa de México, Ricardo Trevilla, ha destacado este lunes que la identificación de un hombre de confianza de una pareja sentimental de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', fue clave para la localización del que fuera jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), además de la inteligencia militar y del intercambio de infromación con Estados Unidos.

Tras su localización, "se organiza una fuerza operativa terrestre integrada de la fuerza especial conjunta de fuerzas especiales del Ejército y Fuerza Especial de la Guardia Nacional, además de una fuerza aeromóvil con seis helicópteros y se dirige al lugar para aprehenderlo", ha relatado Trevilla en una comparecencia ante medios de comunicación.

"Se sabía que estaba armado y por tanto se aplicaría la Ley Federal de Armas de Fuego para detenerlo en flagrancia", ha apuntado antes de relatar que los militares fueron recibidos con disparos, según recoge la prensa mexicana.

"'El Mencho' sale. Deja un grupo con una gran cantidad de armamento. Se registra un ataque muy violento entre el personal y la delincuencia organizada. En el lugar, fallecen 8 delincuentes. Aunque originalmente se reportaron cuatro, pero al verificar en el sitio, se confirmó que fueron 8", ha añadido.

Asimismo se incautaron de dos lanzacohetes, uno de ellos de origen ruso, que en su momento se empleó para abatir un helicóptero en Autlán en otro operativo para detener a 'El Mencho'.

Posteriormente, 'El Mencho' y sus colaboradores más cercanos emprendieron la huida y se internaron en zona boscosa, por lo que se puso en marcha un cerco que finalmente los localiza. "Hacen fuego, y aunque llevaban lanzacohetes, la presión de elementos del Ejército impidió que lo utilizaran", ha destacado el secretario de Defensa. En esa intervención es en la que resultaron heridos 'El Mencho' y dos de sus escoltas. Otros dos individuos son detenidos y se incautan de tres armas largas, dos cortas, lanzacohetes, cargadores y cartuchos.

Por parte de los militares, uno de ellos resultó herido. Otros dos fueron heridos en las cabañas donde comenzó la operación, ha indicado Trevlla.

Posteriormente, una vez controlada la situación, personal de sanidad militar se desplaza hasta el lugar e identifica a 'El Mencho' y dos escoltas heridos, por lo que se decide evacuarlos. Se solicita el envío de un helicóptero para trasladarlo a Jalisco.

"Se les trasladó pero desafortunadamente fallecieron en el trayecto. Por eso se decide en ese momento que se dirija a Morelia, donde estaba un avión caza de la Fuerza Aérea. Los trasladan al avión caza y ese avión se dirige a la Ciudad de México", ha explicado.

Trevilla ha explicado además que también murió Hugo H., alias 'El Tuli', considerada la persona de mayor confianza de 'El Mencho', y quien estaría dirigiendo todas las acciones de respuesta del CJNG como bloqueos, incendios, ataques a instalaciones militares, bancos, negocios y ofrecer 20.000 pesos (unos 981 euros) por cada militar asesinado. 'El Tuli' tenía en su poder 7,8 millones de pesos (unos 380.000 euros) y 965 dólares (818.000 euros).

En respuesta a los disturbios, Trevilla ha explicado que fueron enviados 2.500 militares más a Guadalajara, Jalisco, para reforzar a los 7.500 que ya estaban en el lugar y que permitieron recuperar la calma progresivamente.

También este lunes, la Fiscalía General de la República (FGR) ha infromado de que la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ya ha confirmado la identidad de 'El Mencho'.