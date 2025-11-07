México dice no tener constancia de un supuesto atentado contra la embajadora de Israel

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno mexicano ha afirmado este viernes que no tiene constancia de un supuesto plan atribuido a Irán para matar a la embajadora de Israel en México, Einat Kranz-Neiger, después de que funcionarios estadounidenses denunciaran un atentado frustrado y el Gobierno israelí lo confirmara.

Los ministerios de Exteriores e Interior han informado de "que no cuentan con reporte alguno respecto a un supuesto atentado en contra de la embajadora", según un breve comunicado publicado por la cartera diplomática, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en su página web.

La SRE ha reiterado "su disposición de mantener una comunicación fluida con todas las representaciones diplomáticas acreditadas" en el país norteamericano, mientras que Interior ha reafirmado "su colaboración respetuosa y coordinada, siempre en el marco de la soberanía nacional, con todas las agencias de seguridad que así lo soliciten.

El comunicado emitido por México llega después de que funcionarios estadounidenses consultados por el portal de noticias Axios revelaran que la Guardia Revolucionaria de Irán había planeado el asesinato de Kranz pero que los servicios de seguridad mexicanos lo habían frustrado este verano.

Posteriormente, el Ministerio de Exteriores de Israel había dado las gracias a las fuerzas de seguridad mexicanas "por desarticular una red terrorista dirigida por Irán que pretendía atentar contra la embajadora", según un comunicado al que ha tenido acceso el portal de noticias Ynet.

"Las agencias de seguridad e Inteligencia seguirán trabajando incansablemente, en plena cooperación con las de todo el mundo, para frustrar las amenazas terroristas de Irán y sus aliados contra los intereses israelíes y judíos a nivel global", ha agregado.

Por su parte, el Gobierno estadounidense, a través de un portavoz del Departamento de Estado, ha manifestado en declaraciones a Europa Press que "los abominables planes internacionales de Irán, dirigidos contra sus propios ciudadanos, estadounidenses y de otros países, son incompatibles con el comportamiento de un Estado civilizado".

"Trabajamos con nuestros socios las 24 horas del día para prevenir estos actos. Estados Unidos colabora con gobiernos afines para compartir buenas prácticas e información sobre amenazas, crear conciencia sobre el problema de los planes letales de Irán, trabajar juntos para contrarrestar las amenazas y exigir responsabilidades a los perpetradores", ha añadido.