El juez Arturo Zaldívar defiende su renuncia del Supremo para sumarse al equipo de campaña de Sheinbaum

Gálvez le ataca por "claudicar ante el poder"



MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El juez Arturo Zaldívar ha defendido este miércoles que su renuncia en la víspera como magistrado del Tribunal Supremo de México está amparada por la Constitución en respuesta a sus detractores por sumarse al equipo de campaña de la candidata virtual del oficialismo para las elecciones de 2024, Claudia Sheinbaum.

Zaldívar ha rebatido a quienes le han reprochado que su renuncia no ha sido por un motivo grave, puntualizando que "la causa grave no es una causa trágica, de enfermedad o discapacidad", sino "una causa importante y trascendente", en base, a ha dicho a juicio del propio magistrado que presenta su dimisión.

"En los antecedentes no hay un contenido único que puede tener diversos contenidos específicos dependiendo las consecuencias", ha argumentado Zaldívar en una entrevista para la emisora mexicana Radio Fórmula.

Zaldívar ha asegurado que no busca ocupar un nuevo cargo público. "Yo ya fui ministro de la Corte, el más alto cargo de un litigante", ha destacado, sino que lo hace por sumarse a un "proyecto político social" en el que cree.

"Me sumo con una mujer a la que admiro, sensible, que no tengo duda que va a ser una gran presidenta", ha elogiado a Sheinbaum, quien pocas horas después le dio la bienvenida en el proyecto que busca "avanzar en la transformación del país", a la espera de que el presidente López Obrador acepte su renuncia.

Quien no recibió la noticia de la mejor manera fue la virtual apuesta de la oposición para las presidenciales de 2024, Xóchitl Gálvez, quien acusó a Zaldívar de actuar "bajo consigna" del presidente López Obrador.

Gálvez ha asegurado que el magistrado no merece formar parte del Tribunal Supremo de Justicia. "La historia juzgará a Arturo Zaldívar por claudicar ante el poder y no defender la Constitución", dijo en su cuenta de la red social X.