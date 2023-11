La Justicia mexicana frena la extradición a EEUU de 'El Nini', jefe de los escoltas de 'Los Chapitos'

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jueza federal María del Carmen Sánchez Cisneros ha frenado temporalmente la extradición a Estados Unidos de Néstor Isidro Pérez Salas, alias 'El Nini', jefe de los escoltas de 'Los Chapitos', la organización criminal comandada por los hijos del ínclito narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

Sánchez Cisneros no ha admitido a trámite la solicitud de extradición a la espera de que 'El Nini', en un plazo de tres días, ratifique el recurso a su favor, puesto que no lleva firma alguna y, por lo tanto, no es válido y podría quedar sin efecto, según informaciones del diario 'El Universal'.

'El Nini', detenido el miércoles en Sinaloa, ha sido trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en Estado de México. El jefe de seguridad de 'Los Chapitos' es reclamado por la Justicia de Estados Unidos por varios delitos, entre ellos conspiración para traficar con cocaína, posesión de armas, formar parte de una organización criminal, blanqueo de dinero y persecución de testigos.

Su detención fue celebrada por el presidente estadounidense, Joe Biden, quien trasladó sus felicitaciones a las autoridades mexicanas, entre ellas su par Andrés Manuel López Obrador, a través de un comunicado de la Casa Blanca.