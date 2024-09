López Obrador esgrime que la exigencia de disculpas "no es un asunto personal, sino de respeto a los pueblos"

Reitera su respaldo a Sheinbaum y reivindica que "México ya no es una colonia"



MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente saliente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha vuelto a respaldar la decisión de su sucesora, Claudia Sheinbaum, de no invitar al Rey Felipe VI a su toma de posesión por no haber respondido a la carta que le envió exigiendo una disculpa pública por parte de España por la Conquista y ha recalcado que no se trata de "un asunto personal, sino de respeto a los pueblos".

"Yo apoyo a la presidenta en esa decisión", ha señalado en su rueda de prensa diaria, esgrimiendo que con ello lo que está haciendo es "dejar de manifiesto que México ya no es una colonia de ningún país extranjero y que se debe de respetar".

López Obrador ha denunciado que las élites españolas "estaban muy mal acostumbradas" y durante el periodo neoliberal "venían a hacer su agosto" a México "como tierra de conquista".

El mandatario ha lamentado que "cuando se les pide iniciar una relación nueva a partir del respeto y que los dos gobiernos ofrezcamos disculpas a los pueblos originarios de México, que fueron víctimas de la represión, del exterminio tanto de la época colonial como en el periodo posterior, ya una vez México siendo independiente" no hayan accedido a ello, "como lo han hecho otros gobiernos ante abusos, ante represiones".

Así las cosas, porque "no hay texto sin contexto" y "no puede haber noticia sin antecedentes", ha aprovechado para leer íntegramente la carta "respetuosa" que remitió a Felipe VI el 1 de marzo de 2019, en la que brinda sus argumentos para exigir la disculpa por los "agravios" durante la Conquista, para que quienes critican a Sheinbaum entiendan que "esto no es un asunto personal, es un asunto que tiene que ver con el respeto a los pueblos".

"No contestaron la carta pero no solo eso, la filtraron", ha denunciado, criticando que además "desataron toda una campaña en contra de nosotros".

Pese a ello, "se mantuvo la relación, nada más hubo pausa en lo relacionado con lo político", en referencia a su decisión de febrero de 2022, "porque esto no tiene nada que ver con los pueblos" y por ello se mantuvieron las relaciones económicas y culturales y "la hermandad que existe con el pueblo español". "Es un asunto de la prepotencia y del conservadurismo", ha rematado.