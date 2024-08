López Obrador insta a Tomás Zerón a comparecer ante la Fiscalía tras señalar a Peña Nieto por el caso Ayotzinapa

Niega estar protegiendo a su predecesor después de que Zerón le acusase de ser responsable de la 'verdad histórica'



MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha instado al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Tomás Zerón de Lucio a comparecer ante la Fiscalía después de que señalase al presidente Enrique Peña Nieto como presunto responsable de la llamada 'verdad histórica' sobre el caso del asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El 28 de enero de 2015, el entonces titular de la Fiscalía Jesús Murillo Karam aseguró que la 'verdad histórica' era que los 43 estudiantes de magisterio fueron asesinados, incinerados y sus cenizas arrojadas al río San Juan, en Cocula, por orden de la banda criminal Guerreros Unidos.

Zerón, actualmente prófugo de la justicia en Israel y sobre quien pesa una orden de captura por su presunta participación en delitos de tortura y violación de Derechos Humanos, ha apuntado a que el responsable de fabricar esta versión sería Peña Nieto durante una llamada "junta de autoridades".

El exdirector de la AIC ha respondido desde Israel a un cuestionario de 70 preguntas enviado por el actual titular de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, según ha revelado el diario 'El Universal'.

Encinas ya aseguró en septiembre de 2023 que la decisión se había tomado en esta junta, que fue llevada a cabo en la residencia oficial de Los Pinos y en la zona militar de Iguala, Guerrero, así como en las oficinas de la Procuraduría General de la República.

En respuesta, López Obrador ha señalado este lunes que si la Fiscalía considera que "hay elementos para llamar a declarar al presidente Peña depende de la Fiscalía hacerlo". Asimismo, ha dicho que "ayudaría mucho" que Zerón declarase y asumiese "su responsabilidad", ya que sobre él pesan serias acusaciones.

El presidente mexicano ha asegurado en una rueda de prensa que no protege a nadie. "No soy tapadera ni cómplice de nadie", ha subrayado, asegurando que el Gobierno no va a usar "chivos expiatorios" ni pretende proteger a su predecesor.

La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa afirmó en octubre de 2021 que el Ejército mexicano tenía información del caso desde 2014, como denunciaban las familias de las víctimas, y que decidió no revelarla pese a haber un decreto que obligaba a ello.

Los estudiantes de la escuela rural para formación de maestros de Ayotzinapa desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 tras ser perseguidos a tiros y detenidos por policías, que los entregaron al grupo criminal Guerrero Unidos por causas no esclarecidas.

Durante años, el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto defendió que fueron asesinados por esta banda criminal al ser confundidos con otra rival, pero los normalistas denuncian que se trata de un crimen de Estado.