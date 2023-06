López Obrador pide a sus candidatos "cero politiquería" en las fiestas por el aniversario del triunfo de Morena

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha pedido a los candidatos de Morena a las presidenciales que se dejen de "politiquería" y a los electores que eviten las muestras de apoyo a sus favoritos durante los festejos por sus cinco años de mandato, previstos para el 1 de julio en el Zócalo de la Ciudad de México.

López Obrador ha pedido a los simpatizantes de Morena que acudan al Zócalo que eviten portar pancartas o propaganda electoral en favor de uno u otro candidato e incluso se abstengan de aplaudir, y menos falta el respeto, a unos y otros. Se trata de "conmemorar el triunfo de la transformación de México", ha dicho.

"¡Cero politiquería!", ha dicho el presidente mexicano, que ha confirmado la invitación a todos los candidatos, pero, ha matizado, como meros ciudadanos. "No van a estar desde luego en el templete ahí nada más el gabinete, pero si quieren ir como ciudadanos adelante", ha manifestado, según recoge 'El Universal'.

"Sobre todo me dirigió a los simpatizantes militantes de la transformación que son muy responsables y también a los que están participando, no vayan a salir con aplausos y 'este sí y este no'. Vale más que se entienda", ha pedido.

López Obrador ha remarcado que lo que se busca con los festejos del 1 de julio es conmemorar el quinto aniversario del triunfo del movimiento con el que se ha puesto en marcha una "transformación profunda" de México, por lo que los asuntos de las primarias tienen otros escenarios.

"Nosotros luchamos por ideales, luchamos por principios (...) lo que vamos a conmemorar es que se está llevando a cabo una transformación profunda, estamos arrancando de raíz la corrupción (...) es una transformación como lo fue la independencia como, lo fue la revolución, con el distintivo de qué lo estamos haciendo desde abajo, con todos y de manera pacífica", ha ensalzado.

El lunes comenzó la campaña de las primarias de Morena para las presidenciales de junio de 2024. La primera en adelantarse ha sido la exsecretaria de Gobierno de Ciudad de México Claudia Sheinbaum, favorita en este proceso junto al exministro de Asuntos Exteriores, Marcelo Ebrard.

Los otros cuarto 'corcholatas' --el apodo que López Obrador ha dado a los candidatos-- son los exsenadores Ricardo Monreal y Manuel Velasco, el exsecretario de Gobernación Adán Augusto; y el exdiputado Gerardo Fernández Noroña.