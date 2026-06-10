México.- Al menos cinco policías muertos y cinco heridos en un ataque armado en el estado mexicano de Michoacán

Uniformados desplegados durante el operativo - SECRETARÍA DE SEGURIDAD DE MICHOACÁN EN FACEBOOK

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un ataque armado acaecido este miércoles en el estado mexicano de Michoacán, en el oeste del país, se ha saldado con al menos cinco policías muertos y otros cinco heridos.

El mismo ha tenido lugar en la localidad de Mojonera, dentro del municipio de Nahuatzen, según ha informado la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán en un mensaje en redes sociales en el cual ha lamentado el fallecimiento de cinco uniformados, así como que idéntico número hayan resultado heridos.

"En coordinación con autoridades estatales y federales mantenemos un operativo en la región para dar con los responsables", ha aseverado el cuerpo de seguridad agregando haber decomisado dos coches, armamento y municiones que han sido puestos a disposición de la autoridad competente en aras de que se lleven a cabo las pesquisas correspondientes.

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ha condenado el "cobarde ataque", avanzando que no dará "ni un paso atrás" con relación a este "lamentable hecho" que, ha subrayado, constituye una "afrenta al Estado" y "no quedará impune".

"He acordado con el secretario de Seguridad Federal una investigación a fondo respaldada por toda la fuerza de la Federación, intensificando de inmediato las labores operativas por aire y tierra en un despliegue coordinado entre la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para capturar a los responsables y llevarlos ante los tribunales", ha aseverado Ramírez.

De acuerdo con medios locales como El Sol de Zamora, los hechos habrían ocurrido mientras los agentes llevaban a cabo labores de vigilancia en el referido municipio ubicado en la Meseta Purépecha, cuando fueron atacados con armas de fuego por supuestos miembros del crimen organizado.

El estado de Michoacán ha sido en el último tiempo escenario de graves episodios de violencia bajo la sombra del crimen organizado. Uno de ellos tuvo lugar a finales del pasado año, cuando fue asesinado el entonces alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en pleno Día de Muertos.