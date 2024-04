México.- Al menos tres muertos tras un accidente de helicóptero en Ciudad de México

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto tras el accidente de un helicóptero privado en el sur de Ciudad de México, la capital mexicana, según ha confirmado la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México (SSCCDMX).

"Me encuentro en la Alcaldía Coyoacán, donde una aeronave particular se desplomó. Al momento se confirma que 3 personas perdieron la vida. La población no está en riesgo, ni corren peligro las viviendas aledañas", ha informado el secretario de SSCCDMX en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

La caída del aparato ha tenido lugar en la avenida del Imán y avenida Delfín Madrigal, hacia donde se han trasladado equipos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), además de policías de Tránsito, y del Heroico Cuerpo Bomberos, sin que de momento se sepan más detalles del incidente.