México.- México busca en aguas del Caribe dos embarcaciones de ayuda humanitaria con destino Cuba

Archivo - Una embarcación en el Caribe. Imagen de archivo - Europa Press/Contacto/David Becker - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades mexicanas han activado las labores de búsqueda y rescate del Plan Marina con el objetivo de localizar en el mar Caribe dos embarcaciones con ayuda humanitaria que zarparon el pasado 20 de marzo desde Isla Mujeres, en el estado mexicano caribeño de Quintana Roo, con destino a La Habana, Cuba.

Se trata de dos embarcaciones tipo velero con nueve tripulantes de diferentes nacionalidades, según ha informado este jueves el Gobierno de México en una nota de prensa acerca de la referida activación del plan por parte de la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera.

Según ha explicado el Ejecutivo mexicano, dichas embarcaciones tenían previsto arribar entre los días 24 y 25 de marzo, por lo que "de forma inmediata" fueron activados los protocolos correspondientes a estas situaciones, en cumplimiento con la responsabilidad del país de "salvaguardar la vida humana en el mar".

"Como parte de las acciones implementadas, se ha alertado a los Mandos Navales de la Quinta Región Naval, Novena Zona Naval, con sede en Isla Mujeres y Yucalpetén, así como de las Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de esos mandos, además de emitir avisos a la comunidad marítima, con el propósito de ampliar las capacidades de localización", ha señalado la Administración mexicana.

A su vez, se ha establecido una coordinación interinstitucional con la Capitanía de Puerto de Isla Mujeres, Quintana Roo, así como con instancias técnicas para analizar la información marítima, permitiendo fortalecer la planeación de las operaciones y optimizar la toma de decisiones.

Paralelamente, se mantiene la coordinación internacional mediante la comunicación con agencias consignatarias y Centros Coordinadores de Salvamento Marítimo (MRCC) de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos, así como con representaciones diplomáticas de los países de origen de las personas a bordo, en aras de fortalecer la cooperación y el intercambio de información en tiempo real.

Como operaciones de campo se ha llevado a cabo un despliegue de unidades de superficie y aéreas, incluyendo aeronaves tipo Persuader, las cuales ejecutan patrones de búsqueda marítima y aérea en la ruta estimada entre Isla Mujeres y La Habana, considerando la derrota programada, posibles puntos de cambio de rumbo, así como las condiciones meteorológicas y corrientes marinas predominantes en la región.

Finalmente, la Secretaría de Marina ha hecho un llamamiento "atento" a la comunidad marítima nacional e internacional, incluyendo embarcaciones comerciales, pesqueras, recreativas y plataformas que operan en el Caribe y Golfo de México, para que, en caso de contar con información o avistamiento de las embarcaciones referidas, lo reporten de manera inmediata a las autoridades navales más cercanas.