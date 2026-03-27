México cifra en más de 130.000 las personas desaparecidas desde 2006

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum - Luis Barron / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de México han cifrado este viernes en 130.178 las personas que permanecen desaparecidas en el país latinoamericano desde 2006 en el marco de la guerra contra el crimen organizado, especialmente contra los cárteles de la droga.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, ha explicado que las cifras totales de desaparecidos se separan en dos categorías: la llamada guerra sucia o "desaparición forzada cometida desde el Estado y ordenada desde las más altas esferas del poder político", así como la etapa desde diciembre de 2006 en el marco de la guerra contra el narcotráfico.

En concreto, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, ha detallado que 2.356 personas figuran todavía como desaparecidas en el periodo de 1952 a 2005, mientras que "hay 130.178 registros de personas que continúan con estatus de desaparecidas" desde el 2006 hasta la fecha.

Figueroa ha explicado que de esos 130.178 casos, un 36% no cuentan con datos para su búsqueda, mientras que un 31% han tenido actividad tras la fecha de su desaparición. Asimismo, 43.128 personas no han dado señales --lo que representa un 33% del total-- si bien de estas solo 3.869 cuentan con carpeta de investigación y 26.611 son solamente avisos de desaparición.

"Se han registrado un total de 394.645 casos (en las dos categorías). Aunque su creación es de 2018, el registro incluye casos de 1952 hasta la fecha. De ese universo, el 66% --262.111 personas-- ya han sido localizadas y, de ellas, 92% --240.211-- fueron encontradas con vida. Del total de personas localizadas, el 96% no fue víctima de algún delito", ha señalado en una rueda de prensa.