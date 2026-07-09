México.- México denunciará a quienes sean acusados en EEUU de las muertes de sus ciudadanos en operativos del ICE

Protesta en Houston por la muerte del ciudadano mexicano Lorenzo Salgado a manos de un agente del ICE. - Europa Press/Contacto/Matthew Guzman

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno mexicano ha informado este jueves de que pondrá en marcha medidas legales contra quienes resulten responsables ante la Fiscalía de Estados Unidos de las muertes de sus ciudadanos durante los operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que son ya 17 en lo que va de año.

El ministro de Asuntos Exteriores de México, Roberto Velasco, ha explicado en la rueda de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum que van a solicitar apoyo a la Fiscalía General "para presentar de manera formal denuncias contra quien resulte responsable" de estas muertes bajo custodia y en operativos de ICE.

Asimismo, Velasco ha añadido que México también emprenderá "acciones civiles contra las empresas que operan los centros de detención", cuyas condiciones contrarias a los Derechos Humanos "han llevado a la muerte" a 14 mexicanos.

El anuncio del Gobierno llega después de que este martes, las autoridades estadounidenses confirmaran la muerte del ciudadano mexicano Lorenzo Delgado de un disparo efectuado por un agente del ICE en la ciudad de Houston, quien según el informe policial se negó al arresto y lanzó su vehículo contra los agentes.

Con Salgado son ya 17 los mexicanos que han muerto con el ICE de por medio, de los cuales, 14 bajo custodia. La presidenta Sheinbaum ha señalado que es necesario dar un paso más allá del diplomático y poner en marcha acciones legales, si bien continuarán apelando a Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de DDHH.

Para Velasco la muerte de Salgado es "una situación muy dolorosa" y ha reclamado que las autoridades del país vecino investiguen "con absoluta seriedad" lo que ocurrió. En lo que va de año, son 56 las personas de diferentes nacionalidades que han fallecido durante estas operaciones o bajo custodia de este grupo policial.

México va a instar al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, que ponga también el foco en estos centros de detención gestionados por empresas "que tiene que dejar de realizar estas acciones y cambiar las condiciones", ha señalado Velasco, según recoge el diario 'La Jornada'.