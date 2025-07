México desmiente la implicación de El Salvador en la polémica sobre una avioneta con cocaína

Bukele agradece la aclaración y espera su difusión

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de México han revertido este viernes las acusaciones vertidas contra el Gobierno de El Salvador en relación a una avioneta cargada con cocaína que habría iniciado su ruta en territorio salvadoreño, según declaraciones emitidas por el ministro de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch, este pasado martes.

"La Secretaría (de Relaciones Exteriores) lamenta los sucesos del día 8 de julio y precisa que no hay señalamiento que indique que el vuelo de dicha aeronave tuviese su origen en El Salvador, ni de que persona alguna de ese país estuviese vinculada con el incidente", ha aclarado Exteriores de México en una misiva remitida a la Embajada de El Salvador en el país.

En el mismo escrito reconoce que los detenidos son de nacionalidad mexicana y que están siendo procesados "por diversos delitos", al tiempo que reitera el "respeto y aprecio" del Ejecutivo mexicano "al pueblo de El Salvador" y pone de manifiesto "la plena disposición del Gobierno de México para atender cualquier consulta adicional que pudiera surgir sobre este tema".

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que había mandado llamar a consultas a su embajadora en México por este incidente, se ha hecho eco del comunicado en sus redes sociales, agradeciendo el desmentido.

"Agradecemos la aclaración. Esperamos que los medios y periodistas que difundieron la noticia emitan la correspondiente rectificación", ha expresado en una escueta publicación en su cuenta de X.

Esta disculpa llega después de que Omar García Harfuch afirmase a comienzos de semana que la avioneta con más de 425 kilogramos de cocaína interceptada por las autoridades mexicanas había iniciado su ruta en El Salvador, algo tildado de "falso" por Bukele también a través de la red social X.

"El Salvador no encubre criminales ni tolera el narcotráfico, no lo hicimos antes, no lo haremos ahora. Tampoco permitiremos que intenten involucrarnos en operaciones que no nos corresponden ni nos pertenecen", espetó el mandatario salvadoreño, exigiendo "una aclaración y rectificación inmediatas" al Gobierno de México.