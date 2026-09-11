México despliega 800 militares en la frontera con EEUU para derribar drones del crimen organizado

Archivo - El ministro de Defensa mexicano, Ricardo Trevilla - Ian Robles / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de México, el general Ricardo Trevilla, ha confirmado que, como parte de un operativo conjunto con Estados Unidos, hay desplegados cerca de 800 militares en la frontera común con el objetivo de derribar drones utilizados por organizaciones del crimen organizado en el contexto del tráfico ilegal de migrantes.

"Se realizan de dos maneras las operaciones: una con personal militar, realizando patrullajes terrestres. Hablamos de alrededor de 800 elementos que están patrullando y también (tienen) equipos antidron, semifijo y móviles", ha detallado en una rueda de prensa junto a la presidenta mexicana, Claudia Sheimbaum, desde Tuxtla-Gutiérrez, capital del estado de Chiapas.

Trevilla ha explicado que el área cubierta por el operativo conjunto --bautizado como 'Águila Alta'-- abarca cinco kilómetros, tomando como centro el paso fronterizo de la Mesa de Otay, y tiene 500 metros de profundidad. Los tres equipos mexicanos desplegados en la zona, ha indicado, tienen capacidad "para inhibir drones en un área de tres kilómetros".

"Las operaciones espejo se implementaron desde el año pasado (...) Tenemos desplegados en toda la frontera 10.000 elementos de la Guardia Nacional y alrededor de 3.000-3.300 del personal militar que ya de por sí están destacamentados en esos estados fronterizos", ha explicado.

Asimismo, ha informado de que habrá una reunión con las autoridades estadounidenses la próxima semana con el fin de "intercambiar información" y tener seguimiento del operativo, ya que por el momento "no ha habido resultados del lado mexicano".

Sheinbaum, por su parte, ha aclarado que los drones que el Ejército trata de derribar son "comerciales" y no cuentan con armas de fuego, sino que son utilizados para grabar si hay patrullas fronterizas a fin de poder cruzar de manera ilegal por la frontera.