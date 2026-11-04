México destaca la buena sintonía entre Sánchez y Sheinbaum para una "agenda constructiva y de resultados"

Archivo - El ministro de Exteriores de México: Roberto Velasco, durante la Asamblea General de la ONU. - Bianca Otero / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de México, Roberto Velasco, ha señalado este miércoles en una reunión con su homólogo español, José Manuel Albares, que la sintonía entre ambos países y sus líderes, Pedro Sánchez y Claudia Sheinbaum, es propicia para una "agenda constructiva y de resultados".

"Conversamos con la cercanía y confianza de siempre sobre el excelente momento que viven las relaciones entre México y España", ha afirmado el canciller mexicano en un mensaje en redes sociales sobre su encuentro con Albares en Madrid con motivo de la XXX Cumbre Iberoamericana que celebra la capital de España.

Velasco ha destacado además "la buena sintonía" entre Sheinbaum y Sánchez, incidiendo en que esto permite "una agenda constructiva y de resultados". "México y España seguirán fortaleciendo esta amistad fraterna y el diálogo que nos une", ha zanjado.

Por su lado, el ministro de Exteriores español ha subrayado el refuerzo de las relaciones "políticas, económicas y culturales" en el último año entre México y España.

"Seguimos ese rumbo", ha afirmado sobre el encuentro mantenido con Velasco. En Madrid estarán los líderes de Argentina, Chile, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Honduras y República Dominicana, además del presidente y el primer ministro de Portugal, si bien los 22 participantes han enviado una delegación a nivel de ministros de Exteriores.

En la cita internacional también estará presente el secretario general de la ONU, António Guterres, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.