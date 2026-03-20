México exige investigación "exhaustiva" tras muerte de joven de 19 años en custodia del ICE

Archivo - Migrants outside ICE center in Manhattan - Andrea Renault/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

MÉXICO, 20 Mar (EUROPA PRESS)

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México exigió a las autoridades estadounidenses una investigación "exhaustiva" sobre la muerte de Royer Pérez Jiménez, un joven de 19 años de origen mexicano, quien falleció estando bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el Centro de Detención del Condado de Glades, Florida. El Gobierno mexicano calificó estos fallecimientos como "inaceptables" y solicitó claridad en las circunstancias que llevaron a este trágico suceso, además de exigir la determinación de responsabilidades y la implementación de medidas para asegurar que no se repita un incidente similar.

El Consulado General de México en Miami activó los protocolos correspondientes y visitó el centro de detención, solicitando toda la información y documentación necesaria para el esclarecimiento completo de los hechos. Las autoridades estadounidenses informaron que el caso está bajo investigación, mientras que México se comprometió a utilizar todos los recursos diplomáticos a su alcance para urgir al Gobierno de Estados Unidos a atender las condiciones que propician estos lamentables eventos.

El ICE confirmó el pasado miércoles, 18 de marzo, el fallecimiento de Pérez Jiménez, ocurrido el 16 de marzo, describiéndolo como "extranjero ilegal con antecedentes penales" detenido por un delito grave de fraude por suplantación de la identidad y resistencia a la autoridad. Fue arrestado el 22 de enero en el condado de Volusia, Florida, y trasladado al centro de detención el 26 de febrero, donde posteriormente perdió la vida. Aunque el suicidio se menciona como posible causa de muerte, se espera la confirmación oficial tras la investigación en curso.

Este incidente se suma a una lista de fallecimientos bajo la custodia del ICE, siendo Pérez Jiménez la persona número 13 en morir en lo que va del año en circunstancias similares. La ley estadounidense obliga a la institución a notificar las muertes de personas bajo su custodia.