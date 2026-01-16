México responde a las exigencias de EEUU sobre la lucha contra el narcotráfico: "El consumo está allá"

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. - Europa Press/Contacto/Carlos Santiago

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha respondido este viernes a las exigencias de Estados Unidos sobre la lucha contra el narcotráfico, recordando que "el consumo está allá" y que este problema no puede resolverse solo desde México.

"No puede pensarse que este problema del cruce de drogas se puede resolver de este lado de la frontera. Esta crisis de consumo que tienen allá tiene que atenderse desde una perspectiva de salud pública, campañas preventivas, educación. Porque el consumo está allá", ha remarcado la presidenta de México.

Sheinbaum ha asegurado que desconoce las motivaciones de Washington para exigir "resultados concretos y verificables" de su lucha contra las drogas cuando en realidad las propias autoridades estadounidenses han destacado en otras ocasiones las operaciones y decomisos que han llevado a cabo las fuerzas mexicanas.

La mandataria mexicana ha aprovechado para exigir a las autoridades de su vecino del norte que intensifiquen sus propias acciones para detener el tráfico de armas y, citando cifras del propio Departamento de Justicia estadounidense, el 75% de las armas que se introducen a México provienen de Estados Unidos.

"Tiene que haber respeto mutuo y responsabilidad compartida y además de respeto a la soberanía", ha insistido Sheinbaum, quien ha recomendado al Gobierno de Estados Unidos además de combatir la distribución de drogas en sus fronteras, atacar las finanzas de estas organizaciones y el lavado de dinero.