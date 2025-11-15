Miles de personas salen a las calles en Ciudad de México contra la violencia

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han marchado este sábado en Ciudad de México en una manifestación organizada por la denominada generación Z contra la violencia que vive el país latinoamericano y con críticas al Gobierno liderado por Claudia Sheinbaum, que ha terminado con enfrentamientos entre un grupo de participantes y los cuerpos policiales.

La manifestación ha recorrido el centro de la capital mexicana finalizando en la Plaza de la Constitución --conocida como el Zócalo--, lugar donde se encuentra el Palacio Nacional, la sede del Ejecutivo. En este punto, ha comenzado la tensión entre la cabecera de la movilización y efectivos de las fuerzas de seguridad, después de que varios manifestantes trataran de saltar las vallas que protegían el edificio gubernamental.

La policía ha tratado de dispersar a la multitud con gases lacrimógenos y extintores, mientras los asistentes lanzaban objetos contra los efectivos policiales e intentaban atravesar el cordón de seguridad, según recoge el diario mexicano 'El Universal'.

El secretario de Seguridad Ciudadana de México, Pablo Vázquez, ha asegurado que al menos 20 personas ha sido detenidas y que 60 policías han sufrido lesiones, 40 de ellos tuvieron que ser trasladados al hospital --no se ha informado del número de manifestantes heridos--. Igualmente, ha indicado que la manifestación ha transcurrido de manera pacífica durante la mayor parte del recorrido, sin embargo, ha acusado a "grupos de encapuchados" de generar violencia.

"Estamos trabajando en la identificación de todas las personas que cometieron actos constitutivos de delito durante la manifestación e iniciando las carpetas de investigación correspondientes en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México", ha señalado Vázquez que también ha negado que haya habido represión durante el operativo policial.

Los manifestantes han proferido cánticos contra el Gobierno mexicano como "Fuera Claudia" o "Claudia, entiende, el pueblo no te quiere". "Ya estamos hartos de este Gobierno y toda la corrupción. Estamos indefensos. Que salgan los jóvenes, que no tengan miedo", ha clamado uno de los asistentes.

Asimismo, la condena de la violencia ha marcado las reivindicaciones en un país con una fuerte presencia de grupos criminales vinculados al narcotráfico en el que se cometen más de 50 homicidios diarios.

Por su parte, la mandataria Claudia Sheinbaum ha condenado los actos violentos y ha reivindicado que los cambios se ejercen pacíficamente. "De manera pacífica sin romper un solo vidrio logramos la transformación del país con el voto de las mexicanas y de los mexicanos", ha aseverado desde el estado de Tabasco.

La presidenta también ha cargado contra la generación Z, organizadora de la marcha, por considerar que no está conformada por un movimiento juvenil. "Hoy que hubo una manifestación ahí en la Ciudad de México donde dicen que marcharon jóvenes, pero en realidad había muy pocos jóvenes", ha declarado.

RECUERDO AL ALCALDE DE URUAPAN ASESINADO

La figura del alcalde de Uruapan, en el estado mexicano de Michoacán, Carlos Manzo, ha sido recordada durante todo el recorrido de la marcha, apenas dos semanas después de ser asesinado a tiros y tras recibir amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Como símbolo de la violencia política del narcotráfico, los participantes han portado pancartas en su honor y ha coreado frases como "Carlos Manzo vive". Asimismo, la abuela del alcalde ha participado en la marcha con una foto de Manzo.

Manzo recibió hasta seis disparos el pasado 1 de noviembre y fue trasladado aún con vida en una ambulancia al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde murió. También resultó herido otro político, Víctor Hugo, quien se encuentra fuera de peligro.