Operativo en México deja once muertos en enfrentamiento con una facción del Cártel de Sinaloa

Archivo - México.- Al menos once muertos en un operativo contra una facción del Cártel de Sinaloa, México - Europa Press/Contacto/malianna¡basuo - Archivo

MÉXICO, 19 Mar (EUROPA PRESS)

En un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad mexicanas, al menos once personas resultaron muertas en una acción dirigida contra el grupo 'Los Mayos', perteneciente al Cártel de Sinaloa, en el estado del mismo nombre, ubicado al este del país. La información preliminar, proporcionada por el Gabinete de Seguridad de México, señala que las fuerzas del orden respondieron al fuego "en apego al marco legal vigente" después de ser agredidas.

Durante la operación, las autoridades lograron incautar "armas de alto poder y equipo táctico", además de realizar la detención de un miembro de una célula delictiva vinculada a 'Los Mayos', parte del Cártel de Sinaloa. Un aspecto destacado del operativo fue la localización y liberación de la hija de un líder criminal, quien fue entregada a sus familiares al confirmarse que no tenía vinculaciones con actividades delictivas ni órdenes judiciales en su contra.

La intervención, que tuvo lugar en varios municipios donde tiene presencia el Cártel de Sinaloa, es una muestra de los esfuerzos del Gabinete de Seguridad por combatir a grupos generadores de violencia en la región. El organismo reiteró que mantendrá su presencia operativa con el fin de proteger ala población.

El principal objetivo de este operativo es la captura de Joel Enrique Sandoval Romero, alias 'El 19', señalado como uno de los líderes más destacados bajo el mando de Ismael 'El Mayo' Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, según lo reportado por el periódico 'Milenio'.