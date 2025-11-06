El Congreso de Perú declara persona 'non grata' a la presidenta de México por "injerencia"

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de Perú ha declarado persona 'non grata' a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por su "inaceptable injerencia en los asuntos internos" del país andino, a raíz del asilo otorgado a la ex primera ministra peruana Bettsy Chávez, procesada por rebelión en el autogolpe del expresidente Pedro Castillo en 2022.

El pleno del Parlamento ha tomado esta medida con 63 votos a favor y cuatro en contra, alegando que ve la medida de Ciudad de México como una ofensa al "sistema democrático nacional". Durante el debate, el vicepresidente de la Comisión de Exteriores, Ernesto Bustamante, ha manifestado que Sheinbaum "está en cama con el narcotráfico".

"Nosotros no podemos permitir que una persona así, que está en cama con el narcotráfico y que distrae a su pueblo de los verdaderos problemas a los que se debería acometer, se meta en problemas peruanos. A nosotros solamente nos corresponde decidir qué hacer con Betssy Chávez o con algún otro congresista que quiera asilarse en alguna embajada", ha declarado, según recoge la emisora RPP.

Chávez permanece en la residencia del embajador de México en Lima desde el lunes, cuando el ministro de Exteriores de Perú, Hugo de Zela, confirmó que el país norteamericano le había concedido asilo y que en respuesta a ello rompían las relaciones bilaterales. La propia Sheinbaum valoró como "desproporcionada" la ruptura de lazos.