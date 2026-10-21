Prisión preventiva para el exfiscal de Chihuahua por el operativo de abril con agentes de la CIA en México

Archivo - Bandera de México - CAF - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un juez federal de México ha dictado este miércoles prisión preventiva para el exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, quien se encuentra detenido desde la semana pasada por su responsabilidad en la la participación de agentes de Estados Unidos en un operativo llevado a cabo el pasado abril en el citado estado, sin conocimiento del Gobierno Federal.

En particular, ha ordenado que Jáuregui permanezca en El Altiplano, una cárcel de máxima seguridad en el Estado de México, mientras continúa el proceso penal en su contra por un presunto delito de traición a la patria.

El magistrado ha tomado esta decisión al término de una audiencia de más de diez horas y que ha tenido lugar a puerta cerrada por motivos de seguridad nacional, según informa el diario 'El Sol de México'.

Está previsto que Jáuregui, que fue trasladado a la prisión este lunes tras ser detenido el sábado, vuelva a comparecer ante el juez el próximo 24 de octubre por esta causa que lleva la Fiscalía de General de México, si bien también enfrenta acusaciones de ejercicio ilegal del servicio por la Fiscalía de Chihuahua.

El caso trascendió a raíz de la muerte de dos agentes de la CIA en un accidente de tráfico cuando regresaban de un operativo para desmantelar un presunto laboratorio de drogas en Sierra Tarahumara, en el suroeste del estado de Chihuahua, aunque el exfiscal habría permitido la intervención de agentes estadounidenses en actividades de la Agencia Estatal de Investigación desde octubre de 2025.

El episodio motivó las críticas de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha venido alertando de la cada vez mayor injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de México.