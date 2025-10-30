Rescatadas cerca de una treintena de personas, la mayoría menores, frente a las costas de Sinaloa (México)

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades mexicanas han anunciado este jueves que han rescatado a cerca de una treintena de personas, la mayoría menores de edad, que se encontraban en una embarcación a la deriva frente a las costas del estado de Sinaloa, en el noroeste del país norteamericano.

La Fiscalía de Sinaloa ha informado de que "tras un operativo de rescate" de la Armada han sido "auxiliadas 28 personas --27 de entre 14 y 17 años y una de 18-- en altamar" a la altura del municipio de Ahome, en el golpe de California.

"Se encuentran bajo resguardo de la vicefiscalía Zona Norte y el Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Sinaloa para su atención y protección integral", ha indicado a través de su perfil en la red social X.