La secretaria de Cultura de México pide "aprovechar el poder ilimitado de la cultura" para la paz

La secretaria de Cultura de México, Claudia Curiel de Icaza, en el Mondiacult este lunes en Barcelona - LORENA SOPÊNA - EUROPA PRESS

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Cultura de México, Claudia Curiel de Icaza, ha llamado este lunes a "aprovechar el poder ilimitado de la cultura" para construir la paz, fortalecer la justicia social y garantizar el bienestar colectivo.

"No podemos hablar de desarrollo sin cultura", ha dicho durante su intervención en la ceremonia de apertura del Mondiacult 2025, en el Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona (CCIB), en el que México participa después de haber organizado las dos ediciones anteriores.

Curiel de Icaza ha reivindicado la centralidad de la cultura ante los "múltiples desafíos" de la actualidad, como la fragmentación, el individualismo, las desigualdades, los desplazamientos y la rápida irrupción de la IA que transforma el acceso a la cultura, en sus palabras.

Considera que, ante esto, es importante el reconocimiento de los derechos culturales como parte indivisible, dice textualmente, de los derechos humanos: "La cultura no es ni de uno, no es una, ni de unos cuantos. Es el entramado simbólico que nos da sentido y nos conecta con el mundo".

Asegura que desde hace 7 años, México está en un proceso de profunda transformación, y destaca al arte y la cultura como "vehículos legítimos, no sólo de manifestación, sino de disidencia".

"Que esta reunión en Barcelona sea testigo de un nuevo impulso colectivo para poner a la cultura al centro de nuestras acciones", ha añadido.