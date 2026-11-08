Secuestrado el alcalde de la localidad mexicana de Río Bravo

Archivo - Policía en San Luis Potosí, México (archivo) - SSPSLP - Archivo

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades mexicanas han informado del secuestro del alcalde de Río Bravo, en el estado mexicano Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, apresado en Zacatecas en la noche del sábado al domingo, según ha informado la Secretaría de Seguridad del estado de San Luis Potosí.

"De acuerdo con los primeros datos recabados, los hechos relacionados con la presunta privación ilegal de la libertad del presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, ocurrieron sobre la carretera San Tiburcio-Vanegas, en territorio del estado de Zacatecas", ha indicado la Secretaría en un comunicado.

El organismo cita el testimonio de una de las personas afectadas, que explica que fueron abandonadas sobre la carretera por lo que posteriormente solicitaron ayuda, llegando a Cedral, San Luis Potosí, donde pidieron auxilio a las autoridades.

"Tras recibir el reporte de lo ocurrido en el vecino estado de Zacatecas, la Guardia Civil Estatal activó un operativo en la zona limítrofe, además de establecer coordinación con las autoridades de esa entidad y las instancias correspondientes para contribuir a la localización de las personas", ha explicado.

Almaraz ha manifestado su intenón de presentarse como candidato a las primarias de su partido, el conservador Partido de Acción Nacional (PAN) para gobernador de Tamaulipas en las elecciones de 2028.

El alcalde fue detenido en 2009, cuando era líder del PRD --Partido de la Revolución Democrática, izquierda--, acusado de participar en una red de robo de hidrocarburos en la Cuenca de Burgos, cuyo producto se vendía en refinerías estadounidenses.

También fue acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero. Pasó seis años en la cárcel de El Rincón, en Nayarit, y salió en enero de 2015.

Se presentó como candidato a alcalde de Río Bravo en 2021, pero perdió ante el candidato de la alianza Morena-PT (Partido de los Trabajadores), Héctor Joel Villegas González. En 2024 sí consiguió la alcaldía por el PAN.