El Senado de México aprueba el 'plan B' de la reforma política de Sheinbaum, pero deja fuera el revocatorio

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. - Europa Press/Contacto/Luis Barron

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Senado de México ha aprobado este jueves el 'plan B' de la reforma política de la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque ha dejado fuera la idea de hacer coincidir la revocación de mandato con las elecciones de 2027, después de que el Partido del Trabajo (PT), el socio más pequeño de la coalición, lo haya frenado.

Después de más de seis horas de debate, el texto ha contado con 87 votos a favor y 41 en contra, una vez el PT ha logrado que no entrara la modificación del Artículo 35 de la Constitución, manteniendo así la revocación de mandato en 2028, en medio de la alegría de las bancadas de la oposición.

El PT ha alegado que si bien respaldan el proyecto de austeridad y de refuerzo de la participación ciudadana de la presidenta Sheinbaum, también así la democracia y ha advertido de que al celebrar al mismo tiempo las elecciones federales y locales de 2027 con el revocatorio "se corre el riesgo de distorsionar su sentido".

Cada uno de estos procesos electorales "tienen propósitos distintos con una lógica democrática propia", ha señalado la senadora del PT Lizeth Sánchez. "No se trata de debilitar la participación ciudadana, se trata de protegerla (...) frente a presiones externas o tensiones internas" que pretendan distorsionarla, ha dicho.

El texto pasa ahora a la Cámara Baja con tan solo tres temas relacionados con medidas de austeridad, la reducción del gasto en los congresos locales y el Senado, así como del número de concejales y el ajuste salarial para los altos funcionarios electorales, para evitar que cobren más que el jefe del Estado.

Este 'plan B' surge después de que la reforma original no contara con el aval de la Cámara de Diputados. El objetivo era principalmente reducir el gasto en el sistema electoral, el de la financiación de los partidos, y reconfigurar la representación proporcional en el Congreso.

No obstante, Sheinbaum ha celebrado que se haya aprobado una parte de los privilegios, entre ellos las conocidas como 'pensiones doradas' para antiguos altos cargos de empresas estatales, como la petrolera Pemex o la eléctrica CFE.

No así, lo que tiene que ver con la reforma del Artículo 35 de la Constitución para adelantar el revocatorio. "Pienso que es malo para el país que no se haya aprobado. Pero bueno, así lo decidieron", ha dicho la presidenta durante su rueda de prensa matutina de este jueves.

"No es que la presidenta quiera necesariamente la revocación de mandato en el 27, sino abrir la posibilidad de que la revocación de mandato del presidente o la presidenta no sea necesariamente en el cuarto año, sino que también sea en el tercero y no es obligatoria, tiene que solicitarse con firmas", ha explicado.

En ese sentido, ha considerado que la negativa radica en el "temor" de que la figura del jefe del Estado pueda influir en los votantes, si bien ha descartado que eso pudiera ser detonante suficiente para persuadir el voto en uno u otro sentido.

"Los partidos tenían temor a que si la presidenta va en la boleta y no haciendo campaña por un partido político o por otro, pues fueran a tener más votos algunos (...) en realidad no tienen razón, porque una cosa es la revocación de mandato y otra cosa es la votación constitucional", ha dicho.