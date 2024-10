Sheimbaum reprocha a Calderón que se desmarque de García Luna: "Puso al frente a un narcotraficante"

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha reprochado al expresidente Felipe Calderón que intentara desmarcarse del que fuera su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, condenado a 38 años de cárcel en Estados Unidos: "Puso al frente a un narcotraficante (...) No se nos puede olvidar", ha dicho.

"La sentencia de García Luna habla de la decadencia y la degradación del sexenio de Calderón", ha valorado Sheinbaum, recalcando que el expresidente mexicano "puso al frente de la política de seguridad a un narcotraficante" después de que asegurara que "nunca" tuvo evidencias que la involucraran con el crimen organizado.

Sheinbaum ha asegurado que esta sentencia no puede abordarse como algo "menor" y debería hacerse un análisis de cómo se llegó a tal situación durante el sexenio de Calderón. "Al pueblo de México no se nos puede olvidar lo que ocurrió", ha dicho este jueves durante su matutina rueda de prensa habitual, informa 'El Universal'.

"No puede volver a suceder en México", ha remarcado la presidenta, quien cuestiona que aún a día de hoy se siga "reivindicando" aquellas políticas que tienen como emblema la relación del secretario de Seguridad con el narcotráfico.

Sheinbaum ha remarcado que muchas consecuencias de la "guerra de Calderón" contra el narcotráfico se siguen sintiendo en la actualidad y reprocha el "cinismo" que ha mostrado al afirmar de que "lo volvería a hacer".

"¿Sabía o no Felipe Calderón? Él dice que no, los invito a reflexionar si sabía él o no", ha deslizado la presidenta mexicana, quien, no obstante, ha descartado que su Gobierno tenga intención de abrir una investigación sobre él. "Es un asunto de la Fiscalía, nosotros no lo vamos a hacer, no nos corresponde", ha zanjado.

Este miércoles, un tribunal de Nueva York condenó a 38 años de prisión y a pagar 2 millones de dólares a García Luna por cinco delitos relacionados con el narcotráfico. El máximo encargado de la Seguridad del Estado bajo el sexenio de Calderón ha sido hallado culpable, entre otras cosas, de organización criminal al facilitar al Cártel de Sinaloa el traslado de cocaína a Estados Unidos.