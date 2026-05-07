Sheinabum responde a Trump que están actuando contra el narco y pide que admita el problema de consumo en EEUU

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. - Europa Press/Contacto/Luis Barron

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha respondido este jueves a las amenazas de intervención de su homólogo estadounidense, Donald Trump, enumerando las buenos datos contra el narcotráfico, al mismo tiempo que le ha pedido que reconozca que su país tiene "un problema grave" con el consumo de drogas.

Sheinbaum ha restado importancia a estas palabras de Trump y ha recordado que "lo ha dicho varias veces" y que "no es la primera vez" que se manifiesta así. "Nosotros estamos actuando, hay una reducción casi del 50% de los homicidios dolosos, 2.500 laboratorios deshabilitados, personas detenidas", ha destacado.

"Hay reducción del paso de fentanilo de México a Estados Unidos", ha puesto en valor la presidenta, quien ha recomendado a su homólogo de la Casa Blanca poner en marcha políticas públicas para reducir el consumo de drogas en su país, en especial el fentanilo, además de atajar el tráfico ilegal de armas a México.

"Reconozcan que tienen un problema grave de consumo" y "la disminución del tráfico de drogas de México a Estados Unidos", al igual que el de armas de Estados Unidos a México, ha instado la mandataria en su habitual rueda de prensa matutina.

En la víspera, Donald Trump acusó al Gobierno mexicano de no estar haciendo su parte en la lucha contra el narcotráfico. Si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros", amenazó el presidente de Estados Unidos, que ha dejado entrever en varias ocasiones más sus deseos de intervenir en territorio mexicano.