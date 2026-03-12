México.- Sheinbaum acusa de "traicionar al pueblo" a los diputados mexicanos que rechazaron la reforma electoral

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. - Europa Press/Contacto/Luis Barron

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha afeado este jueves a los diputados que no votaran en la víspera a favor de la reforma electoral, con la que el Gobierno pretender reducir los privilegios de los partidos y fomentar la participación ciudadana. "No hay que traicionar al pueblo", ha dicho.

"Nuestro objetivo siempre fue acabar con el régimen de corrupción y privilegios. Todavía quedan áreas en México de privilegios (...) La reforma electoral que presentamos tiene el objetivo de disminuir, de acabar con los privilegios, en este caso de los partidos políticos y las instituciones electorales", ha explicado.

La propuesta incluía recortes de hasta un 25% de la financiación pública para autoridades electorales y partidos políticos, la eliminación de 32 puestos en el Senado, cambios en las reglas para elegir a los diputados por representación proporcional, además de prohibir la reelección consecutiva en el cargo.

El proyecto obtuvo 259 votos a favor --a 75 de los necesarios-- y 234 en contra, además de una abstención. "Hay quienes no quieren disminuir sus privilegios", ha reprochado Sheinbaum en su diaria rueda de prensa matutina, en la que ha incidido en que "es muy importante ver quién votó por disminuir los privilegios".

"Los únicos que votaron por la propuesta (...) fue Morena, doce diputados de Los Verdes y uno del PT (Partido del Trabajo). Los demás, no", ha afeado la presidenta, mencionado a históricas fuerzas políticas como el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como Movimiento Ciudadano.

"Nuestra lucha sigue siendo que el recurso público se vaya a la gente y también fortalecer la participación ciudadana, la verdadera democracia, la democracia de pueblo", ha enfatizado la presidenta de México, quien ha asegurado que ella sí ha cumplido con la gente. "Yo me comprometí que iba a enviar una reforma", ha dicho.

'PLAN B'

Sheinbaum ha presentado un 'plan B' que en esencia, ha subrayado, seguirá el camino del que ha sido rechazado, puesto que continúa poniendo énfasis en recortar aquellos gastos y privilegios que consideran excesivos y redirigir ese ahorro hacia programas sociales, o de infraestructuras.

En caso de que esta nueva propuesta sea aprobada, Sheinbaum estima que se podrían recuperar unos 4.000 millones de pesos mexicanos (cerca de 195 millones de euros). "Que el recurso público se utilice para lo indispensable y que la mayor parte se vaya a la gente, a escuelas, hospitales, agua potable y bienestar", ha reiterado.

El 'plan B' apunta hacia los privilegios que persisten en los congresos locales y municipales, además de fortalecer la consulta popular, ha explicado, descartando que la primera negativa de la Cámara haya supuesto una derrota.

"Todo lo contrario, la gente sabe que uno no está dispuesto a negociar todo; no promovemos privilegios. En este caso no mentí, nunca robo y no traiciono, no se nos olvida cuál es el objetivo de la transformación", ha dicho.