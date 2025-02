Sheinbaum adelanta que acudirán a los tribunales si Google insiste en cambiar el nombre al Golfo de México

Sheinbaum considera "sumamente grave" el escándalo de las criptomonedas que salpica a Milei

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha adelantado este lunes que acudirán a la Justicia si Google continúa con su idea de cambiar en sus mapas el nombre del Golfo de México más allá de la plataforma continental de Estados Unidos.

"Vamos a esperar la respuesta de Google y si no, procederemos ya en tribunal", ha dicho Sheinbaum, tras revelar una segunda carta de Exteriores a la empresa, en la que explica que el decreto del presidente Donald Trump para renombrar el golfo de México sólo afecta a la plataforma continental estadounidense.

Sheinbaum ha explicado que la orden de Trump renombra unas 22 millas náuticas, "no a todo el Golfo. Lo que está haciendo Google, ha protestado, es cambiarle el nombre a la plataforma continental de México y Cuba y "eso no tiene nada que ver con el decreto" presidencial. "No estamos de acuerdo", ha reiterado.

"Bajo ninguna circunstancia México acepta que se renombre cualquier zona geográfica que incluya parte de su territorio nacional y que se encuentre bajo su jurisdicción", señala el segundo escrito enviado a la empresa y firmado por el ministro de Asuntos Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.

Actualmente, desde Estados Unidos, los mapas de Google nombran al golfo con la nomenclatura 'de América', mientras que en México se mantiene el nombre original. Fuera de ambos países, aparece escrito de las dos formas.

CRÍTICAS A MILEI

En otro momento de su comparecencia ante los medios en la mañana de este lunes, Sheinbaum también ha valorado como "sumamente grave" que su par argentino, Javier Milei, haya promovido una criptomoneda cuyo valor se desplomó, mientras que sus impulsores fueron denunciados por fraude.

"El asunto es cómo el presidente de un país promueve algo para beneficio privado, hay un conflicto de interés evidente", ha dicho Sheinbaum, una vez se sabe que Milei recibió algún tipo de compensación económica por anunciar las supuesta bondades de este producto financiero en entredicho.

Sheinbaum ha destacado que su Gobierno separa el poder económico del político y ha subrayado que "una cosa es el negocio privado y otra es el servicio público".