Sheinbaum afirma que las protestas violentas de estos días buscan crear una imagen de caos antes del Mundial

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. - Europa Press/Contacto/Luis Barron

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha afirmado este martes que los episodios de violencia registrados en las últimas horas durante las protestas de maestros son una "provocación" con la que algunos pretenden mostrar una imagen del país en "caos" y ha reiterado que con todo "no responderán con medidas represivas".

"Sí hay una provocación. Para evitar o para mostrar que hay caos en México", ha dicho en su rueda de prensa matutina, desde donde ha explicado que han mantenido abierto en todo momento la vía de la negociación con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), además de impulsar diferentes mejoras de las condiciones laborales y salariales de los maestros.

Es por ello que Sheinbaum ha puesto en duda que estas últimas protestas tengan que ver con "demandas legítimas" y ha apuntado que vendrían orientadas por otros motivos. En ese sentido, ha reiterado a los manifestantes que protesten de manera pacífica, según recoge el diario 'La Jornada'.

Sheinbaum ha relacionado estos episodios de violencia al interés de algunos sectores en el país por hacer creer al exterior que existe una situación de caos, más cuando este jueves arranca en Ciudad de México el Mundial de fútbol. "Se va a desarrollar la inauguración y no vamos a caer en ninguna provocación", ha dicho.

La mandataria también ha aprovechado para afear a quienes parecen incitar a la violencia con sus discursos y se ha hecho eco en rueda de prensa de una reciente entrevista al empresario y presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, quien aseguró que "no sirve para nada" una protesta pacífica.

"Está bien que esté en desacuerdo, pero no puede llamar a actos de violencia", ha dicho Sheibaum, quien, por otro lado, ha dejado en vilo su asistencia al Zócalo de Ciudad de México para ver el partido en las pantallas que se han habilitado para ver el partido inaugural del Mundial 2026 que enfrenta a su país con Sudáfrica hasta ver cómo se desarrollan las protestas.

Este lunes, las protestas lideradas por la CNTE han cumplido ocho días. Se espera que se suman a ellas otros colectivos, como los de familias de desaparecidos. El sindicato, entre otras cuestiones, reclama la anulación de la reforma de 2007 a la ley de pensiones de los trabajadores públicos.