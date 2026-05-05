Sheinbaum afirma que quienes reivindican la conquista y a Hernán Cortés están "destinados a la derrota"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum - Luis Barron/eyepix via ZUMA Pres / DPA

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha afirmado este martes ante el Ejército que aquellos conservadores que reivindican la conquista y a Hernán Cortés "están destinados a la derrota", unas palabras que coinciden con la visita oficial al país latinoamericano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"A esos que buscan la intervención extranjera en México; a los que hoy se vanaglorian y defienden la injerencia; a los que aplauden a los televisores extranjeros cuando hablan mal de México; a ellos les decimos, con verdad y justicia, que quienes buscan el apoyo externo por no tener apoyo popular en nuestro país están destinados a la derrota", ha subrayado en el marco de un discurso por el 164º aniversario de la Batalla de Puebla.

En este sentido, ha reiterado que "quienes reviven la conquista como salvación" perderán. "A quienes creen que el pueblo es tonto, están destinados a la derrota; a quienes buscan reivindicar Hernán Cortés y sus atrocidades, están destinados a la derrota", ha dicho.

La mandataria mexicana ha precisado así que el pueblo mexicano "ama su libertad, su independencia, su soberanía". "No olvidemos nunca que el camino siempre está marcado por la honestidad, por el amor al pueblo y por el amor a la patria, a la independencia, a la libertad y a la soberanía", ha argüido.

Sus palabras se producen después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya defendido este mismo martes los "cinco siglos de mestizaje" entre España y México, caracterizados por la "esperanza, la alegría y las alianzas" frente a los "discursos del odio que dividen", y ha pedido que "la libertad nunca tenga que pedir perdón por ser libertad".

La dirigente madrileña ha recordado durante el encuentro 'Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México: Malinche y Cortés', celebrado en Ciudad de México, la figura de Isabel la Católica, una mujer "libre y coherente que, desde su fe y amor profundo por España y por la Hispanidad, cambió la historia de Occidente".