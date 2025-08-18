Sheinbaum afirma "el único que manda en México es el pueblo" ante declaraciones de Trump sobre el país

EEUU/México.- Sheinbaum resalta que "el único que manda en México es el pueblo" tras las palabras de Trump sobre el país - Europa Press/Contacto/Luis Barron

MÉXICO, 15 Aug (EUROPA PRESS)

La líder de México, Claudia Sheinbaum, enfatizó el viernes la autonomía de su país ante comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, quien sostuvo que tanto México como Canadá acatan las directrices de su gobierno en asuntos de seguridad fronteriza. "Lo he dicho varias veces. El presidente Trump tiene una forma de hablar, pero como lo dije ayer, el único que manda en México es el pueblo. Así de sencillo y así de importante", manifestó Sheinbaum en conferencia de prensa.

Sheinbaum también confirmó que Estados Unidos ha desplegado varios buques en aguas internacionales entre Centroamérica y Sudamérica, reiterando su postura sobre la autodeterminación de los pueblos. "Nuestra opinión siempre va a ser la autodeterminación de los pueblos. No solamente en el caso de México, sino en el caso de todos los países de América Latina y el Caribe", expresó.

Las declaraciones de Sheinbaum se dan tras afirmaciones de Trump, quien desde el Despacho Oval declaró a la prensa que México hace lo que Estados Unidos dice, al igual que Canadá. "Tenemos la frontera norte y la frontera sur: ambas eran horribles, pero ahora algunas personas dicen que (se ha hecho) un milagro", indicó Trump, resaltando los cambios en la gestión fronteriza. La mandataria mexicana reafirma así la soberanía y la voluntad del pueblo mexicano frente a presiones o comentarios exteriores.