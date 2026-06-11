Sheinbaum apuesta por presentar las propuestas a maestros y escuelas ente la falta de acuerdo con sindicatos

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. - Luis Barron/eyepix via ZUMA Pres / DPA

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha contado este jueves que hablarán "escuela por escuela" y "sin intermediarios" para desbloquear el actual proceso de negociación con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), sugiriendo que quizás no están realmente informando de los acuerdos y propuestas.

Sheinbaum ha explicado que a partir de agosto hablarán con las bases y los centros educativos acerca de estas demandas y las propuesta del Gobierno una vez la actual discusión con los sindicatos se encuentra en punto muerto, con el sistema que regula la contratación de docentes para el sistema público (USSICAM) como uno de los principales motivos de fricción entre las partes.

La consulta va a ser con los maestros, ha dicho durante su matutina rueda de prensa de este jueves. "Sin intermediarios, escuela por escuela porque estar nada más encerrados en una representación sin saber realmente si se informan a todos de los acuerdos o propuestas que se hacen, mejor nos vamos directo", ha incidido.

No obstante, ha aclarado que continuará el diálogo con la CNTE, con la que se sigue "negociando muchas cosas", pero que el Gobierno no puede quedarse "nada más en esas reuniones", más cuando han decidido continuar con sus manifestaciones este mismo jueves, según informa el diario 'La Jornada'.

Desde el pasado 1 de junio, los docentes del sistema público se manifiestan por mejoras salariales y laborales, así como en contra de mecanismos como la USICAMM, que piden eliminar al considerar que peca de burocrática, falta de transparencia y que no tiene en cuenta la antigüedad a la hora de promover y asignar nuevas plazas.

Asimismo, protestan también por mejoras económicas, pensiones, falta de recursos y de personal en algunas zona del país.

Sheimbaum ha señalado que quieren saber si los docentes conocen todas las propuestas que el Ejecutivo mexicano ha venido planteando en la mesa de negociación para mejorar sus condiciones. "A lo mejor no llega la información de que va a haber más plazas para maestros en Oaxaca o que se está dando apoyo a las escuelas", ha apuntado.

"Vámonos con los maestros a decirles lo que estamos haciendo de manera directa", ha insistido Sheinbaum, del mismo modo que ha remarcado que se respetará el derecho legítimo a la protesta pacífica de los manifestantes. "México es un país democrático y de libertades", ha subrayado.

Por su parte, la CNTE ha anunciado que ante la falta de acuerdos en la última reunión del miércoles, continuarán acampados en el Zócalo de Ciudad de México, mientras que la marcha que tenían previsto realizar hasta el Estadio Azteca, a pocas horas de que comience el partido inaugural del Mundial de fútbol, que enfrenta al combinado local con Sudáfrica ha sido bloqueado por cientos de policías.

"En el marco del Mundial vamos a hacer visible nuestra lucha, nuestra demanda central", ha dicho la representante sindical Elvira Veleces, que recuerda que entre las demandas principales por las que el sector viene protestando desde el 1 de junio está la de mejoras en las pensiones de los docentes del sistema público.

Asimismo, ha advertido de que las movilizaciones no se verán condicionadas por la cita futbolística, sino que más bien aprovecharán este escenario para subrayar aún más sus reivindicaciones. "La lucha no termina aquí y justamente no se define por un calendario de un Mundial", ha señalado, según informa 'El Universal'.