Sheinbaum dice que no basta con la dimisión del fiscal de Chihuahua por la participación de EEUU en un operativo

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. - Europa Press/Contacto/Carlos Santiago

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha afirmado este martes que no basta con la renuncia de César Jáuregui como fiscal general de Chihuahua, en relación a la participación de agentes estadounidenses en un operativo antidrogas sin conocimiento del Gobierno Federal, y ha remarcado que habrá una investigación.

"Tiene que cumplirse la ley", ha incidido la mandataria mexicana en su matutina rueda de prensa diaria. "El pueblo de México tiene derecho a saber la verdad", ha dicho Sheinbaum, que si bien acoge la dimisión de Jáuregui, ha señalado que "tiene que seguir la investigación" de la Fiscalía General y "no para con una renuncia".

Sheinbaum ha vuelto a incidir en que se trata de un episodio de gran importancia pues tiene que ver con la soberanía de México. "Se tiene que aclarar todo. No es menor tanto en la relación con Estados Unidos como en el cumplimiento de la ley (...) no es que haya renunciado el fiscal y ahí se termina todo", ha dicho.

César Jáuregui presentó su renuncia como fiscal general de Chihuahua en la noche de este lunes, después de que las propias autoridades estatales dieran a conocer los primeros detalles de la investigación interna por lo ocurrido hace dos fines de semana en el municipio de Morelos, en el que dos agentes estadounidenses murieron en un accidente de tráfico al regresar de un operativo contra laboratorios ilegales.

Jáuregui reconoció que la presencia de estos agentes extranjeros --hasta cuatro, según la investigación-- "vulnera los mecanismos de control y comunicación que, como titular de la Fiscalía del Estado, tenía la obligación de asegurar".

El caso ha provocado el malestar en el seno del Gobierno Federal que ha afeado a la oposición que haya actuado de espaldas a la soberanía y las leyes del país. Mientras, desde Estados Unidos han pasado de puntillas y han optado por reprochar a Sheinbaum una supuesta falta de empatía por la muerte de dos de sus ciudadanos.