La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado este martes que está estudiando emprender acciones legales contra el exasesor de la Casa Blanca y multimillonario sudafricano Elon Musk, que en la víspera la acusó de estar a las órdenes de los cárteles, unas declaraciones que realizó tras la muerte del jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho'.

"Estamos considerando si hacemos algún asunto legal. Lo están viendo los abogados", ha afirmado en rueda de prensa al ser preguntada por las acusaciones del propietario de Tesla y SpaceX.

La mandataria mexicana ha asegurado que "lo que (le) importa es lo que dice el pueblo (...) su opinión, su reconocimiento, su crítica, escucharlos y estar atendiendo siempre, sobre todo al más vulnerable". "Para eso nos eligieron y para eso estamos aquí", ha remachado.

En alusión a las acusaciones sobre supuestos vínculos de su Ejecutivo con el narcotráfico, la presidenta ha considerado que "si antes era un absurdo decirlo, ahora todavía más, ¿no? Se caen por sí solas todas estas (declaraciones)". "Ya no saben ni qué inventar", ha apuntado.

Preguntada por las críticas al operativo militar de este domingo que acabó con 'El Mencho' y otros integrantes del grupo y que desató una oleada de violencia en Jalisco, Michoacán y otros estados mexicanos, Sheinbaum se ha defendido afirmando que "nunca van a estar de acuerdo con nosotros, hagamos lo que hagamos".

"Hay mucha hipocresía en ellos, muchísima hipocresía, porque si ustedes leen, primero dicen una cosa, luego dicen otra, que el Gobierno es autoritario, que (...) pues fue por presión de Estados Unidos. La presidenta presionada por (el inquilino de la Casa Blanca, Donald) Trump", ha agregado.

Estas declaraciones llegan después de que Musk haya afirmado a principios de esta semana en redes sociales que Sheinbaum "solo dice lo que le dicen sus jefes del cártel". "Digamos que su castigo por desobedecer es un poco peor que un plan de mejora del rendimiento'", añadió.

El mensaje del magnate respondía así a un vídeo que circula en redes sociales en el que Sheinbaum, en una rueda de prensa pasada, defendía que "regresar a la guerra contra el narco no es opción", alegando que ello "está fuera del marco de la ley (...) porque es permiso para matar sin ningún juicio" y que "no sirvió de nada más que para aumentar los homicidios y el nivel de violencia en México".