Sheinbaum minimiza las nuevas críticas de Trump: "No hay que engancharse en cada una de sus declaraciones"

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. - Gobierno de México

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha restado importancia este jueves a las últimas críticas de su homólogo estadounidense, Donald Trump, acerca de la supuesta inacción contra los cárteles de la droga y ha enmarcado este tipo de declaraciones en "su manera de comunicar" a la gente de su país.

"No hay que engancharse en cada una de sus declaraciones (...) Nosotros no queremos ni debemos entrar a un debate personal con el presidente Trump", ha zanjado Sheinbaum, después de que el jefe de la Casa Blanca afirmara durante la cumbre del G7 que "los cárteles de la droga controlan totalmente México".

Sheinbaum ha señalado que parece que Trump "no está bien informado sobre la realidad de México", pese a que ella misma le ha incidido personalmente en varias ocasiones en que las autoridades de su país están trabajando contra el crimen organizado, hasta el punto de que el ministro de Seguridad, Omar García Harfuch, "estuvo a punto de perder la vida" y aún así "decidió seguir entregando su vida".

"El pueblo de México sabe que estamos trabajando, que es lo que a mí me importa. El pueblo de México sabe que todos los días entregamos mente, corazón, alma, todo por el pueblo de México", ha subrayado la presidente en su rueda de prensa.

Sheinbaum ha aprovechado para destacar la labor de otros altos funcionarios, como el ministro de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, o el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, al tiempo que ha recordado a la treintena de militares que murieron en el operativo con el que se logró abatir a Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Con todo, Sheinbaum ha señalado que su Gobierno seguirá apostando por la cooperación con su vecino del norte, pero siempre bajo el principio de soberanía. "Defendemos nuestras posiciones y buscamos siempre la mejor relación posible, con nuestros principios, defendiéndolos", ha remarcado.