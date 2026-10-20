México.- Sheinbaum niega un acuerdo con la Justicia para exonerar a la gobernadora de Chihuahua del operativo de la CIA

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. - "Alejandro GodíNez" / Zuma Press / Europa Pre

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha negado este martes ningún acuerdo con la Justicia para exonerar a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, del operativo secreto en el que participó la CIA, y tras el cual dos de sus agentes murieron en un accidente de tráfico al regresar del mismo, en abril de este año.

"Nosotros no hacemos pactos políticos con la Justicia. La política no debe judicializarse, pero tampoco debe judicializarse la política", ha aclarado, después de que en la víspera señalara que la Fiscalía no tenía pruebas suficientes para algar que Campos tenía conocimiento de esa operación.

Sheinbaum ha remarcado que no le corresponde a ella exonerar a Campos y tampoco acordó con ella la detención del antiguo fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, quien ha sido imputado este martes formalmente de un delito de traición a la patria.

"No hay más, tanto que la propia gobernadora hace una denuncia. Nosotros no hacemos un pacto, imagínense ponerse de acuerdo con un gobernador para ver a quién metes a la cárcel", ha dicho la presidenta mexicana en rueda de prensa.

"No depende de mi exonerar a una persona o a otra, es una decisión de la Fiscalía y de la investigación, ni siquiera una decisión personal de la fiscal sino de la propia investigación", ha remarcado Sheinbaum.

Jáuregui fue detenido la semana pasada por su responsabilidad en la participación de agentes extranjeros en un operativo para desmantelar un presunto laboratorio de drogas en Sierra Tarahumara, en el suroeste del estado de Chihuahua, sin el sin conocimiento del Gobierno Federal.

El caso trascendió a raíz de la muerte de dos agentes de la CIA en un accidente de tráfico cuando regresaban de dicha operación. El episodio motivó las críticas de la presidenta Sheinbaum, quien ha venido alertando de la cada vez mayor injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de México.