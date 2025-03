Sheinbaum niega que EEUU pidiera la cabeza de políticos vinculados al narco a cambio de la prórroga arancelaria

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha negado este viernes que la Administración de Donald Trump hubiera solicitado la cabeza de políticos del país vinculados al narcotráfico a cambio de la prórroga de un mes de los aranceles, conseguida en el último momento este jueves, cuando ya habían entrado en vigor.

"No que tenga conocimiento", ha respondido de manera lacónica en su habitual rueda de prensa matutina. "Son decisiones que se toman, pero no por el Gobierno sino por un fiscal o por un caso en particular, no nos adelantemos", ha añadido.

A su vez, Sheinbaum ha explicado que en la conversación telefónica que mantuvo en la víspera con su homólogo estadounidense, Donald Trump, no se abordaron las acusaciones de Washington sobre la supuesta "relación intolerable" del Gobierno de México con el crimen organizado, pues "no hay este tema".

"Si hay un acuerdo entre la presidenta y el presidente de Estados Unidos, tácitamente se está reconociendo que no hay este tema", ha dicho después de remarcar nuevamente que aquellas acusaciones "no tienen mucho fundamento".

Sheinbaum ha remarcado el "buen acuerdo" alcanzado con el Gobierno de Estados Unidos basado siempre en el respeto a la soberanía de México y en el principio de reciprocidad, negando que hubiera "negociación en lo oscurito".

"Quedamos igual, porque si nosotros no tenemos impuestos a lo que importamos de Estados Unidos, pues Estados Unidos no tiene por qué poner impuestos a lo que exportamos a Estados Unidos", ha explicado.

Este jueves, Trump anunció una nueva prórroga, esta vez hasta el 2 de abril, a su idea de imponer aranceles de hasta el 25 por ciento a los productos que llegan de México y Canadá, asegurando que lo hacía "como un favor" y una "muestra de respeto" hacia la presidenta Sheinbaum.