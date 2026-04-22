México.- Sheinbaum reclama explicaciones a EEUU por la presencia de dos de sus agentes en una operación en Chihuahua

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. - Europa Press/Contacto/Luis Barron

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha informado este miércoles de que su Gobierno se ha puesto en contacto con la legación diplomática estadounidense para que proporcione información acerca de la presencia de dos agentes en una operación de la que no tenía conocimiento en colaboración con las autoridades de Chihuahua, y que murieron en un accidente de tráfico al regresar de la misma.

Sheinbaum ha subrayado que esa colaboración de los agentes no es parte de los protocolos de actuación que ambos países han acordado y ha dejado entrever que se podría haber infringido la seguridad nacional y la soberanía de México.

"No es menor lo que ocurrió", ha advertido la mandataria durante su rueda de prensa matutina de este miércoles, desde donde ha remarcado que su Gobierno no tenía conocimiento de la presencia de funcionarios estadounidenses en esa operación en el municipio de Morelos para destruir laboratorios ilegales.

"La Defensa no sabía que había personas que estaban participando, que no eran ciudadanos mexicanos y que no eran parte de las agencias de seguridad del estado de Chihuahua, sino que había extranjeros participando en este operativo. Y esto es algo que no debe ser menor para todas y todos los mexicanos", ha incidido.

"Cualquier relación con el Gobierno de Estados Unidos en cualquier materia, y particularmente en materia de seguridad, tiene que pasar necesariamente por el Gobierno Federal, necesaria y particularmente por la Secretaría de Relaciones Exteriores, es algo que está en la Constitución y en la ley", ha zanjado.

Sheinbaum ha señalado que ya han dejado "muy claro" en varias ocasiones a Washington que no aceptan la participación sobre el terreno de sus agentes y que hay "otras formas de colaboración y cooperación".

Asimismo, la presidenta mexicana no se ha olvidado tampoco de las autoridades de Chihuahua, con las cuales "es necesario" cuanto antes una diálogo y con las que ya se ha puesto en contacto el ministro de Seguridad, Omar García Harfuch, y la de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

"Debe quedar muy claro, tanto a Estados Unidos como a los gobiernos estatales, que la colaboración en materia de seguridad debe ser dentro del marco (...) de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional", ha dicho.

Las autoridades de Chihuahua informaron en la noche del domingo de la muerte de dos funcionarios mexicanos y de dos agentes de las Embajada de Estados Unidos, en un accidente de tráfico cuando regresaban de un operativo en el municipio de Morelos, en el que había destruido laboratorios clandestinos.