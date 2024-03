México.- Sheinbaum reprocha a Álvarez de Toledo que haga de "vocera" de la oposición mexicana

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidata de la coalición oficialista Sigamos Haciendo Historia a la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum, ha afeado este domingo a la diputada del Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo que ejerza de portavoz de la oposición mexicana.

"Es que ya no tienen voceros aquí con 'credibilidad'. A ver, (Felipe) Calderón, vocero de Xochitl (Gálvez). No, pues está difícil, ¿no? (Vicente) Fox vocero de Xóchitl. No, pues también está difícil (...). O sea, ¿qué credibilidad tiene? Entonces, traen a alguien con 'credibilidad', pero que viene a decirle a los mexicanos algo que alguien le dijo al oído que ocurría en México", ha afirmado Sheinbaum este domingo desde la ciudad de Veracruz, según recoge el diario 'La Jornada'.

Sheinbaum se refiere a una intervención de Álvarez de Toledo en la Feria de las Ideas 2024 de Puebla, México, donde criticó al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. "El populismo es el atajo de los mediocres", dijo.

"La declaración de esta diputada es increíble porque es una mujer que hasta defendió los regímenes autoritarios en Sudamérica. El problema es cómo la apoyan Calderón, Fox y toda la derecha en México. O sea, la usan a ella como vocera. Entonces, ¿cómo una persona de ultraderecha que ha votado con Vox, del Partido Popular, la quieren usar como vocera en México para venirnos a decir los mexicanos que el país está muy mal?", ha apuntado.

Sheinbaum ha reconocido que hay regiones del país que requieren una mayor intervención para la seguridad, "pero hay avances".

"Están buscando voceros internacionales, pero no les da. O esta campaña que se ha demostrado -por cierto, muy mal el INE que dijo que no va a investigar los bots famosos en contra nuestra, en la red X- que vienen de cuentas que no son de México, la gran mayoría. Entonces, no les va a funcionar", ha remachado.

El propio López Obrador cargó contra Álvarez de Toledo y calificó al PP de "franquista" y "ultraderechista". "Acaba de venir una marquesa, duquesa, condesa española, a hablar mal de mí y a ella no la censuran. La trajo el bloque conservador, es de un partido de España, de estos franquistas que quedaron, que son muchos, porque son muchos, porque falleció Franco, pero sigue el franquismo", dijo el pasado jueves.

Sheinbaum aspira a ser la sucesora de López Obrador y su proyecto de izquierda tras las elecciones presidenciales previstas para el 2 de junio, en la que la oposición se ha unido en torno a la candidatura de Xóchitl Gálvez.