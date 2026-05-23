México.- Sheinbaum respalda una iniciativa que permitiría anular elecciones debido a posibles injerencias extranjeras

MADRID 24 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha afirmado este viernes que ve con buenos ojos la inciativa, presentada por el diputado Ricardo Monreal, que permitiría la posibilidad de que pueda declararse la nulidad de unas elecciones en caso de que se acreditase injerencia extranjera, argumentando que en el país "decide el pueblo".

"Me mandó una nota Ricardo Monreal de que estaba proponiendo eso, que qué me parecía, porque luego creen que estamos ahí. Este fue iniciativa de él y me parece bien, la verdad. Creo que es una buena iniciativa porque en México decidimos los mexicanos", ha afirmado la mandataria mexicana.

La propuesta legislativa presentada por Monreal contempla un paquete de dos iniciativas: la primera busca modificar el artículo 41 constitucional para establecer la intervención extranjera como una nueva causal de nulidad electoral, mientras que la segunda reforma la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para aplicar dicha causal tanto a la votación en casillas como a los comicios federales y locales.

"Lo que hace esa iniciativa es decir 'a ver, si se demuestra que hay injerencia de otros en las elecciones, pues que sea para el INE o para el Tribunal (Electoral) un asunto de nulidad de la elección'. Entonces, yo creo que está bien. Aquí decimos nosotros, me refiero al pueblo de México.", ha declarado.

Estos movimientos parlamentarios llegan después de que la presidenta denunciase que asesores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, buscasen influir en decisiones internas de México con fines electorales. Durante una rueda de prensa el pasado jueves, la mandataria sostuvo que el país debe mantenerse vigilante frente a cualquier intento de intervención y reiteró que "México no es piñata de nadie".

"Tenemos que estar muy vigilantes de hasta dónde quieren intervenir algunos, porque no se puede decir Estados Unidos, porque no creo en eso. Ni siquiera, la verdad, personalmente creo que sea el presidente, son algunos que lo asesoran, que están ahí, que como tienen elecciones en noviembre, ahora quieren meter a México en sus elecciones de noviembre en una visión muy electorera de algunos cuantos".

Las declaraciones se emitieron en medio de acusaciones cruzadas entre diversas fuerzas políticas y tras la reciente entrega voluntaria a la justicia estadounidense de los exfuncionarios sinaloenses Enrique Díaz Vega y Gerardo Mérida Sánchez.

Ambos forman parte de un grupo de diez señalados por el Gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, lista en la que también figura el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.