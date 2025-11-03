Trece muertos y cuatro detenidos de un grupo armado tras atacar a agentes de seguridad en Sinaloa (México)

En el centro, el titular de Seguridad, Omar García Harfuch, junto a la presidenta de México, Claudia Sheinbau, durante una rueda de prensa - Europa Press/Contacto/Luis Barron

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos 13 personas han muerto y otras cuatro han sido detenidas tras un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y un "grupo armado" desatado en la tarde de este lunes durante un operativo en una localidad del estado mexicano de Sinaloa que se ha saldado con el rescate de nueve personas que estaban secuestradas.

Así lo ha indicado el ministro de Seguridad del país centroamericano, Omar García Harfuch, en su cuenta de la red social X, donde ha señalado que los hechos han tenido lugar alrededor de las 12.45 horas (hora local, 20.45 hora peninsular española) cuando un equipo de agentes "fue agredido por un grupo armado oculto bajo un puente" mientras patrullaban las calles de La Brecha, situado en el municipio de Guasave.

El titular de la cartera ministerial ha confirmado la muerte de trece "agresores", la detención de otros cuatro, la liberación de nueve personas así como la incautación de siete vehículos, de armas "largas" y otros equipos, que han sido puestos a disposición de la Fiscalía de México.

Hasta el momento no ha trascendido la identificación del grupo criminal ni de sus integrantes arrestados, si bien se están realizando las diligencias periciales y las fuerzas de seguridad continúan sus operativos para garantizar la seguridad de la zona, que ya ha sido acordonada por las autoridades, recoge el portal de noticias mexicano Milenio.