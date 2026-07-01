México.- Tres muertos en México en las celebraciones tras el triunfo ante Ecuador en el Mundial

Miles de aficionados de la selección mexicana celebran el partido entre México y República Checa en el Paseo de la Reforma. - Europa Press/Contacto/Nadia Tecuapetla

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de México han confirmado la muerte de tres personas por asfixia en las celebraciones tras el triunfo ante Ecuador en el Mundial de fútbol que acoge el país.

"Los equipos de emergencia de Ciudad de México atendieron de manera inmediata la alerta de tres personas inconscientes en distintos puntos de las inmediaciones de Paseo de Reforma. Se activaron todos los protocolos de atención médica, sin embargo, lamentablemente perdieron la vida", ha informado en redes sociales la alcaldesa de la capital mexicana, Clara Brugada.

Así, tras brindar un mensaje de condolencia y apoyo a los familiares de los fallecidos, ha hecho un llamamiento a "con responsabilidad, cuidado y empatía".

Sobre las víctimas, la Secretaría de Salud Pública de Ciudad de México ha informado que se trata dos mujeres, de 48 años y 19 años, y un hombre de 44 años, y ha reiterado que la atención médica ha dictaminado que murieron por asfixia.

La selección mexicana se ha metido este martes en los octavos de final del Mundial tras imponerse en su duelo de dieciseisavos de final a Ecuador (2-0), gracias a los tantos de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. La victoria supone la primera vez en 40 años que México supera una eliminatoria en una fase final de la Copa del Mundo.