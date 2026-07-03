MSF denuncia el asesinato de un tercer periodista en Veracruz y avisa de una crisis para el oficio en el estado mexicano

Archivo - Protesta contra el asesinato de periodistas en Tijuana, México (archivo) - Europa Press/Contacto/Carlos A. Moreno - Archivo

MADRID 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha condenado este viernes el asesinato de la periodista mexicana Roxana Berenice Guzmán Ramírez, natural del estado de Veracruz, y ha apuntado que el caso refleja las deficiencias estatales para proteger a quienes ejercen el periodismo.

La directora del portal de noticias Pulso Informativo del Sureste fue privada de la libertad el pasado 2 de junio en Nanchital y sus restos han sido finalmente identificados un mes después. Para RSF, este homicidio se suma al deterioro de las condiciones de seguridad para la prensa en Veracruz, entidad donde tres periodistas han sido asesinados durante el primer semestre de 2026.

En este contexto, la organización ha pedido a la Fiscalía General de la República (FGR) el desarrollo de una investigación "inmediata, exhaustiva, transparente e imparcial" que permita esclarecer el el móvil del crimen y llevar ante la justicia tanto a los autores materiales como intelectuales.

De acuerdo con la información difundida por la propia organización, el secuestro tuvo lugar la mañana del 2 de junio, cuando un grupo de hombres armados y con el rostro cubierto ingresó al domicilio de la comunicadora en Nanchital y se la llevó por la fuerza tras amenazarla.

Las investigaciones en curso han derivado en la detención de ocho personas, entre ellas cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste. También ha sido capturado José del Carmen Cadena Escayola, señalado como presunto participante en el secuestro, quien habría proporcionado información sobre el lugar donde posteriormente fueron localizados restos humanos de la periodista.

Así las cosas, este viernes 3 de julio, la Fiscalía General del Estado de Veracruz ha confirmado que los restos encontrados en un rancho ubicado entre los municipios de Ixhuatlán del Sureste y Moloacán correspondían a Roxana Guzmán.

La periodista encabezaba Pulso Informativo del Sureste, una plataforma informativa difundida a través de Facebook para dar cobertura a temas comunitarios, de seguridad pública, política municipal, servicios y problemáticas sociales en la zona sur de Veracruz.

DETERIORO EN LAS GARANTÍAS PARA EJERCER PERIODISMO

El director de RSF para América Latina, Artur Romeu, ha denunciado que el asesinato representa una muestra del deterioro de las garantías para ejercer el periodismo en la entidad. Asimismo, ha señalado que las autoridades deben explicar cuáles fueron las acciones implementadas durante la búsqueda de la comunicadora, por qué no fue localizada con vida y si el crimen guarda relación con su labor informativa.

De esta manera, ha advertido de que la falta de sanciones en este tipo de casos favorece la repetición de ataques contra periodistas, por lo que ha insistido en la necesidad de romper el ciclo de impunidad que, ha dicho, afecta tanto a Veracruz como al resto del país.

RSF ha recordado además que Roxana Guzmán es la tercera periodista asesinada en Veracruz en lo que va de 2026 y la cuarta víctima de homicidio entre integrantes de la prensa en México durante el mismo periodo. Entre los casos registrados anteriormente se encuentran los de Carlos Leonardo Ramírez Castro y Luis Ángel López Valdez, ambos asesinados en Poza Rica.

Finalmente, la organización ha expresado sus condolencias a la familia de la periodista y solicitó que las autoridades otorguen medidas de protección a sus familiares mientras continúan las investigaciones.

LA CIDH CONDENA EL CRIMEN Y ADVIERTE DE SU IMPACTO EN LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

En la misma línea, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado también el asesinato de Roxana Guzmán, reiterando que este tipo de agresiones constituyen un atentado contra la libertad de expresión.

Mediante un pronunciamiento difundido en redes sociales, la Relatoría ha exhortado a las autoridades mexicanas a continuar con las investigaciones hasta esclarecer plenamente el caso. Además, ha manifestado su solidaridad con la familia, amistades y colegas de la periodista, y tomó nota de la detención de ocho personas presuntamente relacionadas con los hechos, entre ellas cuatro policías municipales, según una nota recogida por el diario mexicano 'La Jornada'.

La oficina especializada de la CIDH ha recordado que los ataques contra periodistas no sólo vulneran el derecho a la vida de las víctimas, sino que también buscan inhibir el ejercicio de la libertad de expresión y generan un efecto de autocensura entre quienes trabajan en los medios de comunicación.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Veracruz ha confirmado el asesinato de Roxana Guzmán y ha informado que actualmente ocho personas permanecen detenidas por su presunta participación en el caso, mientras continúan las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.